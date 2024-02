Druhou ligu si poprvé vyzkoušel ve Frýdku-Místku. Za Valcíře naskočil do osmi zápasů. Před příchodem do Městských sadů pálil ostrýma ve Frýdlantu, kde žije. „Jsem hrozně rád, že mohu dělat opět fotbal naplno,“ svěřil se v povídání pro Deník. „Nebylo jednoduché skloubit studium na vysoké škole s fotbalem,“ přiznal vytáhlý útočník.

Podařilo se mu vše zvládnout na výbornou. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval úspěšní magisterský obor Sportovní management. Do toho přišla nabídka z druholigové Opavy. „Opavské angažmá hodnotím pozitivně. Mám starty za áčko, a to dokonce v základní sestavě, za což jsem rád. Podařilo se mi vstřelit i branku. Věřím, že svou bilanci ještě rozšířím,“ podotkl Bohdan Velička a dodal: „Důležité pro mě taky je, že Opava má béčko. Když je člověk na pomezí střídajícího hráče, tak může mít herní vytížení v divizi.“

Druhou nejvyšší soutěž si vyzkoušel prvně ve Frýdku-Místku. V barvách celku Lipiny stihl osm zápasů. „Když jsem skončil ve Frýdku, stanovil jsem si za cíl se do druhé ligy vrátit, a to se mi povedlo,“ pokračoval v povídání.

Bohdan Velička v budoucnu plánuje se vrátit k oboru, který v Brně vystudoval. „I když je nyní u mě na prvním místě fotbal, tak studium na vysoké škole zahodit nechci. Rád bych se v budoucnu ve svém oboru rád uplatnil,“ nastínil.

Do Opavy zamířil z třetiligového Frýdlantu. „Frýdlant byl o srdíčku. V klubu jsme měli fantastickou partu, jejíž součástí byli zkušení hráči. Byla radost s nimi sdílet kabinu, být na hřišti. Byli to kluci, kteří po týdnu v práci nechali na hřišti v zápasech srdce, a to mě bavilo,“ prozradil Bohdan Velička.

Z jeho pohledu nebyl Frýdlant pouze o hraní. „Dělal jsem v klubu i trávníkáře a trenéra starších žáků,“ přiblížil. V areálu tak trávil celé dny. „Někdo se o hřiště musel starat. Dopoledne jsem posekal trávník, nalajnoval hřiště, pověsil sítě a pak měl trénink se staršími žáky. Až poté jsem se dostal k vlastnímu tréninku. Byl jsem tak v areálu od rána do večera. Dělal jsem to ale rád,“ pousmál se současný hráč Opavy.

Část své kariéry strávil v nedalekém Frýdku-Místku. „Frýdek mě připravil pro mužský fotbal. Jelikož ale ve Frýdlantu žiju, mám to radši tam,“ poznamenal fotbalista, který v minulosti oblékal také dresy Hlučína a Vratimova.

Aktuálně se rve za Opavu, která finišuje se zimní přípravou. Po soustředění na Slovensku ji čeká ostrý start jara, a to ve čtvrtfinále MOL Cupu proti pražské Dukle. „Myslím si, že připraveni jsme dobře. Menší komplikací byla zranění. Zdravotní problémy se nevyhnuly ani mé osobě. Věřím ale, že náročná příprava nám pomůže. Pohár vnímáme jako možnost dostat se vysoko. V soutěži se chceme dotáhnout na přední příčky. Sílu na to máme,“ zdůraznil Bohdan Velička.

Zápas s Duklou už pomalu klepe na dveře. „Dukla vypadá papírově jako hratelný soupeř. Kvalitu má ale velkou, což ukázala v podzimní části. My ovšem hrajeme doma, budeme mít v zádech skvělé fanoušky, což by nám mohlo pomoci,“ zakončil Bohdan Velička.