V Tipsport lize narazí Opavští na Prostějov, olomoucká Sigma a Kroměříž. „V těchto utkáních chceme dát šanci hráčům i ze širšího kádru, to znamená i kluky z béčka a devatenáctky,“ poznamenal šéf opavské lavičky. Vyloučeno není ani zimní soustředění. „Zatím je to v jednání. Pokud by k němu došlo, proběhne v únoru,“ přiblížil Miloslav Brožek.

Zpátky do práce! Druholigová Opava v přípravě i s mladíky, na posílení pracuje

S Opavou začal přípravu i vytáhlý útočník Mohammed Marzuq Yahaya. „Do přípravy jsme v vstoupili se stávajícím kádrem. V prvních dnech jsme se spojili i s naším béčkem, vzali jsme také do tréninku kluky z dorostu. To je i důvod, proč zatím oddalujeme zkoušky cizích hráčů. V první řadě dostanou prostor naši mladíci,“ podotkl trenér Slezského FC Opava.

Přípravu nezačali někteří marodi, a to včele s Adamem Rychlým. „Adam je nyní v rekonvalescenci. Věřím, že během zimní příprav se zapojí do tréninku,“ je optimistou Miloslav Brožek.

V následujícím týdnu by měl Slezský FC Opava získat definitivně nový majitel, a to slovenská společnost A.I.K.

Rozpis zápasů lednové části přípravy:

Sobota 6. ledna:

Slezský FC Opava - modelové utkání, 10:30 (UT Kylešovice)

Sobota 13. ledna

SK Sigma Olomouc - Slezský FC Opava, 10:30 (Prostějov)

MFK Karviná - Slezský FC Opava, 15:00 (Karviná)

Pátek 19. ledna

Slezský FC Opava - 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí, 19:00 (UT Kylešovice)

Sobota 20. ledna

SK Hanácká Slavia Kroměříž - Slezský FC Opava, 13:00 (Prostějov)

Pátek 26. ledna

Slezský FC Opava - FK Třinec, 11:00 (UT Kylešovice)

Sobota 27. ledna

1.SK Prostějov - Slezský FC Opava, 10:30 (Prostějov)

Opavští hráči v přípravě

Brankáři: Tim Kramář, Matěj Hafera, Lumír Číž, Adam Richter.

Obránci: Zbyněk Celta, Matěj Helebrand, Matěj Hýbl, Jiří Janoščín, Jan Kadlec, Sebastian Pejša, Miloš Kopečný, Tomáš Vincour, Marek Kostka, Patrik Wehowský.

Záložníci: Filip Blecha, Patrik Haitl, Filip Chládek, Kryštof Hendrych, Michal Jaroszek, Jaroslav Málek, Solomon Omale, Adam Ondráček, Jakub Rezek, Adam Sochor, Adam Ščudla, Pavel Šrek.

Útočníci: Radek Ligač, Mohammed Marzuq Yahaya, Tomáš Rataj, David Vaněček, Bohdan Velička.