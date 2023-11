„Vstup do utkání jsme měli dobrý. Díky Ondráčkovi jsme se dostali do velké šance,“ řekl ternér Slezského FC Opava Miloslav Brožek. Jenomže v dalším průběhu úvodního dějství to nebylo ze strany Opavských to pravé ořechové. „První poločas jsme nezvládli. Ztráceli jsme balony, špatně jsme dostupovali, náš pohyb nebyl dobrý. Bylo to z naší strany nervózní,“ přiznal kouč Slezského FC Opava. Vše vyústilo gólem Kubisty, který poslal Severočechy do vedení. Opavu v první minutě nastavení vrátil do hry střelou z otočky Jiří Janoščín.

Po přestávce se Opava zvedla. „Druhý poločas byl z naší strany lepší,“ podotkl Miloslav Brožek. Slezané šli dokonce do vedení, když se prosadil Málek. „Gól nebyl uznán pro ofsajd. Po shlédnutí videa musím ale říci, že měl platit. Nebyl nám uznán regulérní gól,“ byl zklamaný opavský stratég.

Výjezd do Varnsdorfu opavským fotbalistům nevyšel, domu se vrací s prázdnou

Nakonec šli domácí do vedení. „Následně jsme si vytvořili šance, a to velké. Jenomže domácí brankář nás vychytal. Je to škoda, prohrát jsme si nezasloužilli,“ povzdechl si kouč Slezského FC Opava.

„Byly to opravdu nervy, v závěru jsme se dostali pod velký tlak. Vstoupili jsme do toho dobře, kluci měli velkou chuť. Hráli jsme docela dobrý fotbal a šli do vedení. V závěru poločase jsme si neodpustili výpadek a Opava vyrovnala. Naštěstí nás to nepoznamenalo a do druhé půle jsme vstoupili opět skvěle a šli zase do vedení. Pak bylo vidět, že jsme chtěli hodně vyhrát. Kluci byli nervózní a dostali se pod velký tlak. Opava hrála více a na riziko a v závěru hrála opravdu dobře. Pochvalu zaslouží brankář Vaňák ve spolupráci s obranou,“ ohlédl se za zápasem Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.