/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Přes dvacet střeleckých pokusů vyslali v pátečním duelu opavští fotbalisté proti Chrudimi. Po celý zápas měli míč jasně ve svém držení. Byli výrazně lepší, brankáře Flodra se jim ale překonat nepodařilo. Východočeši se dostali k jediné tutovce, tu ale lapil Míkovi gólman Richter a zápas skončil bezbrankovou remízou.

SFC Opava - Chrudim 0:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava v úvodní dvacetiminutovce pětkrát ohrozila chrudimskou bránu, dokonce dala branku, ta ale nebyla uznána. Po devíti minutách se udělal prostor pro Ondráčka, ten si míč potáhl, dostal se ke střele, ovšem pálil nad. O pět minut později znovu zakončoval Ondráček. Tentokrát mířil přesněji. Pohotovým zákrokem ale míč vyrazil hostující gólman. V 17. minutě se už Opavští radovali z gólu. Ondráček dal míč na Málka a ten překonal Flodra. Branka ale neplatila, domácí záložník byl v ofsajdu. Následně lapil Flodr střelu letící k tyči v podání Kopečného. O pár chvilek později si hostující strážce svatyně poradil i s pokusem Ondráčka, kterého k zakončení vybídl Rataj. Domácí dál byli aktivnější. Po půlhodině hry se probil po lajně Kopečný, přihrál před bránu. Jenomže Kadlec z dobré pozice minul zařízení. V samotném závěru se ve vápně Chrudimi natahoval po míči Ondráček. Domácí z této akce vytěžili pouze roh.

Po devíti minutách druhého poločasu se zjevil před chrudimským gólmanem Hýbl, ovšem Floder byl u míče dřív. Chvíli na to zavíral centr na zadní tyč Haitl, ke smůle Slezanů trefil boční síť. Opava měla jasné držení míče. Další navštívenku vyslal na Flodra Kopečný, ovšem ani z toho mráčku nezapršelo. A Kopečný znovu v akci. Tentokrát Flodr jeho dělovku vyrazil. V 77. minutě se zpoza šestnáctky opřel do míče Janoščín a na tribunách to jen zahučelo. Balón o kousek minul tyč. Opava dal Chrudim mačkala. Ovšem v 83. minutě se mohli prosadit hosté. K hlavičce se dostal Mika a Richter reflexivním zákrokem zachránil Slezany od pohromy a zápas skončil bezbrankovou remízou.

Slezský FC Opava – Chrudim 0:0

Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Kotalík. ŽK: Janoščín – Kosek, Čolič. Diváci: 1522.

Slezský FC Opava: A. Richter – Kopečný, Srubek, Janoščín, Hýbl (80. Kim) – Ondráček, Blecha – Haitl (70. Přichystal), Málek, Kadlec – Rataj (70. Marzuq). Trenér: Miloslav Brožek.

Chrudim: Floder – Míka, Toml, F. Novotný, Kosek – Jan Řezníček – Skwarczek, Langhamer (63. Zvolánek), Záviška (89. Koukola) – D. Látal (63. Čolič), Mašek (76. Kesner). Trenér: Radek Kronďák.