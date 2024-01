/VIDEO, FOTOGALERIE/ První vítězství v přípravě urvali fotbalisté Slezského FC Opava. Na umělé trávě v Kylešovicích si klub z Městských sadů poradil s třetiligovým Frýdlantem, který porazil 3:2. V sestavě Opavských se objevili i dva testovaní hráči, a to slovenský útočník Sinisha Kubovič a záložník Dalibor Badošek.

SFC Opava - Frýdlant 3:2 | Video: Petr Widenka

Opavský celek dal tentokrát šanci klukům z béčka a devatenáctky. „Vyplývá to z toho, že trénujeme společně. Pro hráče je to velká škola. Mladým klukům tento model přípravy dává strašně moc,“ pochvaloval si kouč opavské rezervy Zdeněk Partyš. „Samozřejmě i pro mě jako trenéra, je to přínos,“ podotkl.

Kravaře s novým koučem! Chceme hrát nahoře, řekl Michal Krzisch

Na první gól se čekalo pouze dvě minuty. Hosty poslal z penalty do vedení Varadi. Opavští mladíci se dostali poté do několika zajímavých možností. Vyrovnal až pět minut před poločasem Kadlec, když proměnil penaltu. Po přestávce poslal Opavské do vedení Kubovič. Za třetiligistu srovnával Krčmařík. Opavským pak zařídil vítězství pět měnit před koncem Hendrych. „Odehráli jsme dobré utkání. Hlavně v prvním poločase měl zápas velmi slušné tempo. Škoda, že jsme nevyžili některé naše šance. Mile nás překvapili kluci z devatenáctky,“ podotkl Zdeněk Partyš.

Co se týká testovaných hráčů, tak osmnáctiletý útočník Sinisha Kubovič je mládežnickým reprezentantem Slovenska. Naposledy hrál první juniorskou Bundesligu v SC Verl U19. Ve své kariéře prošel také mládežnickými akademiemi Feyenoordu, Eintrachtu Frankfurt a Deisenhofenu. Stejně starý Dalibor Badošek je odchovancem Šenova, většinu své kariéry ale strávil v ostravském Baníku.

Slezský FC Opava – Frýdlant 3:2 (1:1)

Branky: 40. Kadlec z pk, 69. Kubovič, 85. Hendrych - 2. Varadi z pk, 73. Krčmařík.

Opava: Hafera - Wehowský, Šrek, Celta, Ščudla - Chládek, Badošek, Jaroszek, Kadlec - Pawlik, Kubovič. Střídali: Kaizar, Buchta, Kokeš, Hendrych, Sochor. Trenéři: Zdeněk Partyš, Miloslav Brožek, Zbyněk Pospěch.

Frýdlant: Thimel - Literák, Škorik, Mikulenka, Hajnoš - Šafner, Krčmařík - Hladík, Kedroň (70. Střižík), Byrtus (46. Šustai) - Varadi. Trenér: Radim Wozniak.