Opava šla za druhým vítězstvím v sezoně trpělivou hrou. První poločas nabídl více žlutých karet, než zajímavých momentů. Za Opavské zahrozil v prvním poločase Kozák, jeho pokus byl ale sražen na rohový kop. Bohužel ve 38. minutě přišla pro Slezany těžký úder. S bolestivou grimasou v obličeji opouštěl trávník klíčový muž sestavy Jiří Janoščín.

Klíčový moment zápasu přišel v 68. minutě. Opavě vyšel brejk. Málka ještě vychytal Ulrich, ovšem na Čejku byl krátký. Nečekaný ostrostřelec mířil přesně. Slezané cenné vedení udrželi. Největší možnost na vyrovnání měl Jokovič, ovšem na Babku nevyzrál. Na druhé straně mohl vítězství hostů pojistit Rataj. Ani jemu ale nebylo přáno.

„Vážím si toho, že máme druhé vítězství v řadě. Kluci do hry přenesli věci z tréninku, dobře jsme se posouvali. První poločas byl o ničem. Soupeř se dostal do jedné tutovky, když jsme vyrobili hloupě jednu standardku,“ rozebíral utkání trenér Opavy Tomáš Zápotočný. „O přestávce jsem hráčům říkal, že hlavně nesmíme inkasovat, že i 0:0 bude dobrým výsledkem,“ pokračoval kouč Slezského FC Opava. Už ve 38. minutě musel ze hry Jiří Janoščín. „Byla to komplikace, dokázali jsme se s tím vypořádat. Máme Ondru Lehoczkého, který je univerzálem a je schopen zaskočit na více postech,“ podotkl Tomáš Zápotočný. „U Jirky to ale nevypadá dobře. Uvidíme ale, co ukáže magnetická rezonance,“ dodal.

Jediný gól vstřelil Felix Čejka. „Jsem rád, že se trefil. Hledali jsme mu místo v sestavě. V přípravě nastupoval na kraji obrany. Kde mu to nešlo. Nyní hraje v záloze, ukazuje, že je gólový, a to je pro nás jenom dobře,“ zvedl prst Tomáš Zápotočný. „Máme druhou výhru, stále jsme ale na začátku. Musíme být trpěliví a ono se to bude pořád zlepšovat,“ zakončil.

SK Líšeň – SFC Opava 0:1 (0:0)

Branka: 68. Čejka. Rozhodčí: Doubrava – Váňa, Mokrusch. ŽK: Silný, Lutonský, Dziuba, Sokol, Sedlák, Jeřábek – Omale, Kozák, Málek. Diváci: 682.

Opava: Babka – Lehoczki, Omale, Janoščín (38. Mootoo), Helešic – Blecha, J. Málek (88. Pejša), Ondráček (66. Rataj) – Čejka (88. Papalele), Kozák, J. Rezek (66. Mužík). Trenér: Tomáš Zápotočný.