/FOTOGALERIE/ Pětadvacetiletý obránce Jan Kadlec opouští Opavu. V Městských sadech mu skončila smlouva a jeho další kroky vedou na Slovensko. Podle informací Deníku by se měl stát spoluhráčem Matěje Helebranda ve Zlatých Moravcích.

Jan Kadlec působil v Opavě tři sezony. V nich naskočil do devětasedmdesáti druholigových, ve kterých vstřelil šest branek. Dalších devět odehrál v MOL Cupu. „Honzovi bych chtěl poděkovat za práci, kterou tady za poslední tři sezony odvedl a zároveň bych mu chtěl také popřát hodně štěstí do dalšího angažmá," řekl Martin Latka, který má v Opavě na starosti sportovní stránku. Odchovanec Vápenné, který hrával také za Černou Vodu, Jeseník a Hradec Králové míří na Slovensko. Měl by nastupovat za ambiciózní Zlaté Moravce. Stane se tak spoluhráčem Matěje Helebranda.

Nový kontrakt nebyl nabídnut ani brankáři Lumíru Čížovi. Čtyřiadvacetiletý gólman se momentálně připravuje v druholigové Chrudimi. Odchovanec Slavičína, který působil i ve Zlíně, ostravském Baníku a Jihlavě odchytal během dvou sezon za Opavu patnáct utkání. Ve stejném klubu se zapojil do přípravy také opavský odchovanec Patrik Wehowský.