/FOTOGALERIE/ S Opavou se připravuje jihokorejský fotbalista Junhyeong Kim. Jedná se o dvacetiletého krajního hráče, který už v České republice působil. Má za sebou 9 startů v ČFL za Velvary. Jednou se zapsal i mezi střelce.

S Opavou trénuje korejský fotbalista Junhyeong Kim | Foto: SFC Opava

,,Do dnešních tréninků se zapojil Junhyeong Kim, který působil ve Velvarech. Je to mladý hráč, krajní záložník, na kterého jsme dostali tip. Rádi bychom ho viděli v tréninku v konfrontaci s našimi hráči. Uvidíme, jak se ukáže a na základě toho, budeme řešit jeho další budoucnost v opavském klubu,“ řekl na adresu zahraniční akvizice sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek.

V pondělí se měl do tréninkového procesu s opavským týmem zapojit Mohammed Marzuq Yahaya. „Jeho agent řešil letenky, což se promítlo do jeho návratu. Každopádně během týdne se určitě do tréninkového procesu zapojí,“ řekl ještě sportovní manažer SFC.