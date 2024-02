Fotbalový klub z Opavy ve středu odpoledne oficiálně představil nového majitele klubu Andreje Krajíčka a také cíle pro nejbližší období. V neděli čeká na Slezany první těžký oříšek, a to v podobě čtvrtfinálového duelu MOL Cupu s pražskou Duklou. Opavský kouč Miloslav Brožek věří, že jeho tým bude silnější než v podzimní části. Klub se také vyjádřil k možnému angažování zkušeného útočníka Libora Kozáka.

Tisková konference SFC Opava před startem jarní části | Foto: Roman Brhel

„V Opavě jsem se angažoval nejdříve jako sponzor. Následně jsem do klubu vstoupil jako majitel,“ řekl slovenský podnikatel Andrej Krajíček. „Finanční částka 35 miliónů korun, která byla podmínkou převodu akcií, byla složena. Podmínky z mé strany tak byly splněny. Nyní se finalizuje převod akcií,“ podotkl slovenský podnikatel, který vlastní slovenskou stavební společnost A.I.K. K ambicím opavského klubu řekl: „Chceme hrát o nejvyšší cíle a máme velkou zodpovědnost vůči fanouškům i městu. Lidi mají celkově v Opavě sport rádi. Na druhou ligu chodí tady více lidí, než na nejvyšší slovenskou soutěž. Skvělé návštěvy má basketbal.“

Během přípravného období Opava angažovala ofenzivně laděného Jakuba Přichystala s Olomouce, stopera Jaromíra Srubka ze Slovácka a jihokorejského záložníka Junhyeonga Kima. „Nikoho jsme především nepustili, což je důležité. Když jsme zdraví, kádr máme dostatečně silný. V obranné fázi jsme ale chtěli někoho do základu. Jsem rád, že vedení přivedlo Srubka. Je to fotbalista nejen s ligovou minulostí ale i ambicí. Co se týká Jakuba Přichystal, jedná se o herního hráče, který svůj vrchol prožil v Brně. Věřím, že u nás kariéru restartuje, na tréninku je vidět jeho kvalita,“ vzal si slovo směrem k novým hráčům trenér Slezského FC Opava Miloslav Brožek. „Kim pro nás může být zajímavým hráčem do budoucna třeba, a to i z prodejního hlediska,“ doplnil kouč.

Bohdan Velička si angažmá v Opavě užívá! Ve Frýdlantu jezdil na sekačce

Do Plzně a následně do druhé rakouské ligy odešel talentovaný záložník Florian Višňa. „Na Višňu přišla před časem nabídka na hostování s opcí z italského FC Janov. Druhé straně se ale nelíbily naše požadavky, tak z toho sešlo. Následně přišla nabídka s Plzní. Tu jsme akceptovali, a to i z důvodu toho, že jak hráč, tak jeho manažer neprojevili jakýkoliv zájem v Opavě pokračovat,“ vysvětloval sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek.

K dalšímu možnému posílení šéf opavského sportovního úseku řekl: „Fotbal je živý organizmus. Možné je všechno. Někdo může ještě odejít, někdo přijít. Na druhou stranu jsme na podzim přivedli Blechu, Ondráčka, Richtra, Málka nebo Rezka. Potřebujeme si, ať si to sedne.“

Bez angažmá je momentálně opavský odchovanec a bývalý reprezentant Libor Kozák. „Před měsícem jsme se bavili. Komunikoval s ním i Martin Latka. Momentálně to není na pořadu dne, ale dovedu si představit, že by se tady v jakékoliv pozici objevil,“ připustil Jaroslav Kolínek. Miloslav Brožek jeho slova doplnil: „Je to velké jméno, v kariéře byl hodně vidět. Určitě by nám pomohl svým lidským přesahem, zkušenostmi. V jakékoliv roli by klubu pomohl. Ještě doplním, že nejvíce by samozřejmě pomohl na hřišti.“

Opavský kouč si pochvaloval zimní přípravu: „Za přípravu jsem rád, jsme ale rádi, že už skončila. Týden před startem jarní části druhé ligy hrajeme pohár, což nám zrychlí vstup do jara. Zimní přípravu jsme strávili doma, pak jsme jeli do Šamorína, kde jsme trénovali v akademii Dunajské Stredy. Jsem rád, že nám vedení v tomto vyšlo vstříc. Jsme silnější a posunuli jsme se dál, příchodem hráčů se zvedla konkurence. Jsme odhodlaní docílit lepších výsledků než na podzim. Jestli jsou má slova opodstatněná, to ukáže už vstup do soutěže.“

Už v neděli čeká opavské fotbalisty první těžký oříšek, a to čtvrtfinálový duel MOL Cupu s pražskou Duklou. „Je to ostrý start, ale oba týmy mají pozici stejnou. Je dobře, že se od začátku o něco hraje. V zimě je to na umělce trochu jiný sport, pořád se něco zkouší a hrajete bez tlaku. Teď je tlak maximální, abychom uspěli. Můžeme si ověřit, jakou máme výkonnost. Je dobře, že utkání hrajeme hned a ne třeba až za měsíc,“ podotkl Miloslav Brožek.

Součástí realizačního týmu je také bývalý ligový gólman Martin Vaniak. „Rád bych poděkoval klubu za důvěru. Nabídka od pana Koblížka mě potěšila,“ pronesl pozitivně s úsměvem a pozitivně naladěný. „Cítím se tady jako doma. Pokud bych dostal nabídku odjinud, asi bych ji nevzal, protože tady vidím velkou perspektivu,“ podotkla bývalá opora Olomouce a pražské Slavie. „Klub se může posunout výše a rád bych byl součástí nové éry Slezského FC,“ řekl ještě.

Nejbližší zápasy ukážou, jak na tom skutečně Opava je. „Je pravdou, že platí ukázaná na hřišti. Já ale věřím, že jsme nakročeni na dobré cestě,“ zakončil Jaroslav Kolínek.