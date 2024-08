Slezané začali aktivně a po solidních náznacích se do první vyložené šance dostal Helešic, který s míčem vlétl do vápna, zasekávačkou se zbavil Hrubeše, vypálil a jeho ránu hostující gólman Šerák vytáhl na roh. Krátce nato byl Šerák v permanenci znovu, a to když Málek nabil Rezkovi, jehož dělovku mířící pod břevno dokázal chrudimský brankář vytěsnit mimo tyče. Rezek vzápětí mohl udeřit po rychlém brejku Opavských, jenže svou technickou střelu nasměroval těsně vedle levé tyče. V závěru první půle zahrozila Chrudim. Nejprve Šimkovu ránu po přiťuknutí Koska tečoval na roh Helešic, po něm se pak k nebezpečné hlavičce dostal Látal, ale zakončili vysoko nad bránu domácích.

Hosté se dočkali po hodině hry, když domácí sice ubránili roh, ale po něm ex-opavský záložník Řezníček vrátil míč do vápna, Pejša jej hlavou prodloužil za sebe, kde číhal Toml a pohotově poslal balon přesně k tyči. Uběhly sotva dvě minuty, Šimek vysunul rozběhnutého Látala, který rychle zasekl míč a zvýšil na 2:0 pro Chrudim.

Slezané se snažili výsledek zvrátit, ale dlouho se ne a ne prosadit. Povedlo se to až v nastavení poté, co skluzem dopravil míč do sítě střídající Papalelé, ale srovnat domácí nestihli a po čtyřech výhrách v řadě vyšli bodově naprázdno, naopak Východočechy páté vítězství za sebou posunulo do čela druholigové tabulky.

SFC Opava - Chrudim 1:2 (0:0)

Branky: 90+2. Papalelé – 60. Toml, 63. D. Látal. Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec. ŽK: Papalelé, Pejša, J. Málek, 89. Kozák – Kosek, Šimek, Černý. Šerák. Diváci: 1630.

Slezský FC Opava: Babka – Mootoo, Lehoczki, Pejša, Helešic – Mužík (66. Papalelé), J. Málek, Ondráček – J. Rezek (76. Sochor), Kozák, Rataj. Trenér: Tomáš Zápotočný.

MFK Chrudim: Šerák – Kozojed, Toml, Skwarczek, Leitner – Jan Řezníček – Šimek, Hrubeš, Kejř (46. Bauer), Kosek (90+3. Holub) – D. Látal (75. Černý). Trenér: Jindřich Tichai