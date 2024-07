/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pořádně divoký začátek nabídlo přípravné fotbalové utkání v Kravařích. Vše podstatné se totiž událo v úvodní pětiminutovce. Opava s polskou Termalicou rychle prohrávala. V páté minutě ale srovnával křižnou ranou na konečných 1:1 Helešic. Velkou události byl start hvězdného útočníka Libora Kozáka, který naskočil do hry po přestávce.

Stačily necelé dvě minuty a Poláci vedli. Richtra překonal Wolski. Opava přispěchala rychle s odpovědí, křížnou ranou se prosadil Helešic. Na trávníku to místy pořádně jiskřilo a k vidění bylo několik zajímavých okamžiků. Za Opavu se blýskl nebezpečnou ranou Ondráček, na druhé straně vytáhl parádní zákrok gólman Richter. Skóre se následně neměnilo ani po akci Ondráčka s Helešicem.

Do druhého poločasu naskočil v opavské sestavě útočník Libor Kozák. Do zakončení se dostal, gól ale nedal. Dobré momenty ve hře měl Rataj, branku ale diváci již neviděli. Černou kaňkou v utkání bylo zranění domácího Kima. „Kluci plnili, to jsme si řekli. Tyto zápasy nás budou posouvat výše a výše a věřím, že se nám bude dařit. Škoda jen, že se nám nepodařilo proměnit, některé z našich šancí. Mohli jsme tak utkání zvládnout výsledkově lépe,“ ohlížel se se za utkáním opavský trenér Tomáš Zápotočný. „Naše defenziva pracovala lépe, pořád tam jsou ale nějak mezírky. Potřebujeme být více bezpečnější vzadu. Jsem trochu naštvaný na kluky, že hned ve druhé minutě dostaneme tak lacinou branku. Chyběla nám větší koncentrace,“ zakončil trenér Slezského FC Opava.

Slezský FC Opava - Bruk-Bet Termalica 1:1 (1:1)

Branky: 5. Helešic – 2. Wolski.

Opava: Richter (46. Hafera) – Hýbl, Janoščín (65. Baloun), Vincour, Helešic (46. Málek), Omale (81. Kim, 85. Blecha), Blecha (81. Whiffen), Čejka (81. Vladař), Ondráček (65. Haitl), Rezek (46. Rataj), Mužík (46. Kozák). Trenér: Tomáš Zápotočný.