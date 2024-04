Opavští sice v úvodu jarní části vyřadili pražskou Duklu z MOL Cupu, porazili doma Příbram. Pak ale následoval výsledkový sešup. Slezský FC remizoval na Žižkově, prohrál v Líšni, remizoval doma s Kroměříži a padl v Olomouci. „Z posledních tří zápasů máme jeden bod, a to je málo. V tabulce máme být někde jinde,“ konstatoval šéf sportovního úseku Slezského FC.

Přitom v semifinále MOL Cupu proti Spartě podala Opava sympatický výkon, a to i přes porážku 0:2. „Tento zápas byl odměnou pro fanoušky, město i klub. Všechno se povedlo, i přesto, že jsme prohráli. Důležitá je pro nás ale druhá liga, v ní to dobré není,“ poznamenal Jaroslav Kolínek.

Po nedělním duelu v Olomouci, který opavský celek prohrál, sáhlo vedení klubu k prvním krokům. „Po Olomouci se udělala první opatření. Vedení klubu sáhlo hráčům a realizačnímu týmu na prémie za měsíc březen. Páteční výhrou si je mohou vykopat zpět,“ řekl Deníku Jaroslav Kolínek. „Musíme se v pátek zmobilizovat a předvést výkon, který je hoden Opavě,“ zdůraznil. Na otázku, zda on sám by mohl posílit na páteční duel realizační tým, odpověděl: „Je to možné.“

Otázkou ale je, co se stane, když Opava neuspěje proti rozjeté rezervě pražské Sparty. Letenští mladíci na jaře válí. Dokázali například porazit brněnskou Zbrojovku a Vyškov. V ohrožení může být i pozice trenéra Miloslava Brožka, což i samotný trenér připustil. „Nechci předbíhat. Uvidíme, jak zápas se Spartou dopadne. Na aktuální situaci budeme určitě reagovat. Každopádně chceme v pátek společně vyhrát a otočit situaci v tabulce. Jsme všichni na jedné lodi, a to vedení, hráči, trenéři a proto je třeba zabrat na 100 procent,“ zakončil Jaroslav Kolínek. Páteční duel má výkop v 18 hodin a Opava do něj půjde v oslabené sestavě. Karetní trest nepustí do hry Kopečného, Hýbla a Haitla.