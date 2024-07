„Do nové sezony jdeme s novým trenérem Tomášem Zápotočným. Máme dvouletou vizi, kterou chceme jít. Kdyby už letos vyvrcholila postupem, byl bych rád. Musíme být ale realisté a respektovat sílu soupeřů. Procházíme obdobím, ve kterém hodně měníme hráče a nemůžeme očekávat, že to půjde mávnutím kouzelného proutku. Ambice ale máme ty nejvyšší,“ řekl úvodem místopředseda představenstva a šéf sportovního úseku Martin Latka. „Kádr doznal celé řady změn. Přišli i mladí, chtěli jsme kabinu trochu okysličit. Co se týká příchodů, chceme kluky, kteří jsou svou kvalitou na pomezí první, druhé ligy. Na příchodu dvou, tří hráčů pracujeme. Uvidíme, zda se nám to podaří dořešit ještě v tomto týdnu. Čekáme na to, jak budou ligové týmy uzavírat své soupisky,“ podotkl Martin Latka. „Primárně chceme posílit do kvality,“ dodal. „Chceme stopera, záložníka a útočníka,“ pousmál se trenér Tomáš Zápotočný.

SFC Opava - Třinec 1:1 (0:1) | Video: Petr Widenka

Velkou posilou by se měl stát zkušený útočník Libor Kozák. Zatím to ale vypadá, že do páteční premiéry nenaskočí. „Dolaďujeme smlouvu, měl ještě drobné zdravotní problémy. Myslím, že bychom to měli zhruba do dvou dnů dotáhnout,“ poznamenal Martin Latka. „Je to hráč, o kterého hodně stojím. Potřebujeme gólového útočníka,“ podotkl kouč.

Padla také řeč na klubový rozpočet. Konkrétní částku ale předseda představenstva Tomáš Hůlovec nezmínil. „Zatím není vyrovnaný, o tom by Andrej Krajíček (majitel klubu, pozn. aut.) mohl povídat. Na příjmových stránkách ale doznal pozitivních změn. LFA díky televizním právům a novým partnerům získala o hodně více finančních prostředků, což se promítlo i na příspěvku pro nás. Stále samozřejmě trvá podpora města. Bez města by tady fotbal nešel dlouhodobě dělat,“ zvedl prst klubový šéf. „Chceme do Opavy dostat ligu a děláme všechno, aby byl klub připraven. Věřím, že přivedeme i další partnery z lokálních firem,“ je optimistou Tomáš Hůlovec.

Matěj Helešic dává gól na 1:1 | Video: Petr Widenka

Není tomu tak dávno, co měl sportovní stránku v Opavě na starosti Jaroslav Kolínek. Aktuálně je tomu jinak. „Jarda je moje pravá ruka, pomáhá s každodenní agendou. Zodpovědnost za sportovní stránku jde ale nyní za mnou,“ přiblížil Martin Latka.

V souvislosti se Slezským FC Opava je spojováno jméno Daniela Černaje, kontroverzní postavy z fotbalového prostředí. „Oficiálně ani neoficiálně není Daniel Černaj v klubu v žádné roli,“ pronesl Tomáš Hůlovec. Při pohledu na soupisku Opavy se ukazuje, že Felix Čejka, Adam Ondráček, Solomon Omale, Matouš Babka jsou od hráčského agenta Karola Kisela, stejně tak testování Fares Shudeiwa a Vojtěch Baloun. Agentura K2K také má ve své stáji Davida Vaněčka, Jakuba Přichystala, Davida Macháčka, Denise Kramáře a Samuela Šiguta, kteří v nedávné době dres Slezského FC Opava oblékali. „Nyní se to takto sešlo. Jsme ale otevřeni spolupráci s kýmkoliv. Jsme v kontaktu se všemi agenty,“ zdůraznil Martin Latka.

SFC Opava - Wroclav | Video: Petr Widenka

Opava nedávno přišla o talentovaného polského záložníka Pawlika, který zamířil pro pražské Slavie. „Mrzí mě to. Kluci ze Slavie mi zavolali, že ho budou kupovat. Tak jsem se to dozvěděl. Musím zapracovat na tom, aby mládež a áčko byly v harmonii. Někdy hrají roli i rodiče. Věřím, že v budoucnu budeme schopni hráče držet do doby, než nakouknou do profesionálního fotbalu,“ přeje si šéf sportovního úseku Slezského FC. Tomáš Zápotočný jeho slova doplnil: „Je důležité, aby mladí kluci věděli, že trenér áčka o nich ví. Chci co nejvíce na zápasy devatenáctky chodit. Můžeme vychovat třeba dalšího Šiguta, kterého jsem zažil v Budějovicích. To by měl být náš cíl.“

Tomáš Hůlovec ještě závěrem řekl: „Musíme z Opavy udělat moderní produkt, který rezonuje. Opava musí být destinací, kam mladí kluci chtějí chodit. Máme trenéra, který tyto hráče umí zapracovávat, na druhou stranu to není pouze o trenérovi. Snažíme se udělat celé zázemí tak, aby věděli, že Opava je dobré místo. Pracujeme s daty, nově je v realizáku na plný úvazek kondiční trenér, abychom předcházeli zraněním a podobně.“