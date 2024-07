Pro předplatitele

Libor Kozák okomentoval svůj návrat do Opavy

Roman Brhel dnes 10:18

/EXKLUZIVNĚ/ Libor Kozák se po více než šestnácti letech vrátil do klubu, který ho vypálil do velkého fotbalového světa. Zápas s Brnem byl hodně o něm. Před počátečním hvizdem rozhodčího Orla fanoušci vyvolávali jeho jméno. Rodák z Brumovic svůj start za klub svého srdce zvládl na jedničku. Na trávníku byl vidět, a to dost. Dal i branku, která ale nebyla pro ofsajd uznána. Vydržel celých devadesát minut a remízu 1:1 bral. Více se už speciálně pro Deník rozpovídal v následujícím videorozhovoru.