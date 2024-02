Před nedávnem jste se stal majitelem Slezského FC, jak se to událo?

Postupně. Nejdříve jsem byl sponzorem. Poznal jsem, jak fotbal v Opavě funguje, jak má skvělé diváky, jak jsou zdejší lidé nastaveni. Navíc druhá liga v Česku je jak ta první na Slovensku. To byly impulzy, které rozhodly, že do toho půjdu. Samozřejmě pak osoba Jardy Kolínka, který mě do Opavy přivedl.

Vedle Opavy vlastníte ještě Bánovou, která působí ve třetí lize…

Jsem tam hlavní sponzor, ale my jsme občanské sdružení. Máme předsedu, výbor, je to trošku na nižší úrovni. Točí se tam podstatně méně peněz. Ale je to srdcovka, jsem tam stále. Vedle toho podporuju ještě fotbal a hokej v Žilině.

Pojďme k Opavě. Byla zaplacena částka městu a máte akcie?

Finanční částka 35 miliónů korun, která byla podmínkou převodu akcií, byla složena. Podmínky z mé strany tak byly splněny. Nyní se finalizuje převod akcií.

Máte představu, jak budete opavský klub financovat?

Máme základní představu, s tím, že se k nám připojí partneři.

A máte tyto partnery?

Jasně, že mám. Sám bych takovýto klub neutáhl.

Jak to máte aktuálně s klubovým rozpočtem?

Podle mého názoru pracuje Opava s velkým rozpočtem. Budeme nyní provádět audit, na jeho základě uvidíme, za co klub všechno platí. Samozřejmě, že platy hráčů zůstanou zachovány. Budeme se ale snažit peníze někde ušetřit.

Na tiskové konferenci chyběl předseda představenstva Lukáš Petřík…

Měl nějakou schůzku.

A bude dál v klubu pokračovat?

Zatím pokračuje, nic se nemění. Uvidíme, co ukáže audit. Po něm může k nějakým změnám dojít.

Opava od dob Kaučuku hledá majitele, který by ji na delší dobu stabilizoval. Můžete vy tu stabilitu zaručit?

Nikdy nemůžete dát záruku. Nevíte, co se může stát. Nabourám se třeba v autě… Když bude ale všechno fungovat, tak jak má, tak to půjde a bude všechno šlapat.

Opava představila majitele. Jsme silnější, řekl trenér Brožek. Co Kozák?

Pojďme se podívat na vaše podnikání. Hovoří se o tom, že máte snad jen jednoho zaměstnance…

Mám většinou živnostníky. Spolupracuji s okolo čtyřiceti lidmi. Máme zakázky v Berlíně, Hamburku. S financemi rozhodně problémy nemám. Dlouhodobě dávám peníze do Žiliny a Bánové. Nikdy jsem si tím neměl problém.

Ale není to tak dávno, co byla vaše společnost v minusu…

Ano, to je pravda. Bylo to za Covidu. Měli jsme nakoupený materiál, který se nepoužil, a tak nám to skočilo do ztráty.

Jaká je vaše vize?

Jsem narozen ve znamení berana. Jsem od přírody bojovník a dávám si ty nejvyšší cíle. Česká druhá liga je dost silná, je na úrovni první slovenské. Rád bych Opavu dostal nahoru, kam patří. Ono i peníze na nejvyšší soutěž se dají snadněji sehnat. Samostatnou kapitolou jsou televizní práva a finance za ně. Tato částka se nově podstatně navýší. Opava je navíc sportovní město. Podívejte se, kolik chodí lidí na fotbal, kolik na basket. Jsou to úžasné návštěvy.

Zdroj: Petr Widenka

Máte nějaký klub, kterým by jste se inspiroval a obdobný model nastavil v Opavě?

Opava je snad jediným klubem v Česku a na Slovensku, kdy akciová společnost nemá spolek (Zapsaný spolek pod hlavičkou SFC funguje. Sdružuje všechny mládežnické kategorie. Poznámka autora). V tomto je složitější práce s mládeží. Třeba taková Žilina má i fotbalovou akademii, což se mi líbí.

V neděli čeká Opavu první ostrý start, a to pohár s Duklou…

Už se těším. Bude to ale náročné, chystám se obrazit více zápasů. Slovan hraje pohár, v sobotu má Žilina doma Michalovce a v neděli Opava. Snad mě doma všude pustí. (usmál se)