Po sezoně se sáhlo ke změně trenéra. Proč padla volba zrovna na Tomáše Zápotočného? Hrávali jsme proti sobě, vím jakou měl kariéru, jaký to byl hráč, co všechno dokázal. Je velké plus, že může čerpat z velkých zkušeností a od zajímavých trenérů, pod kterými působil. Musím říci, že detailně znám i jeho trenérskou práci z Příbrami. Abych se přiznal, moc šancí jsem jim tenkrát nedával. Nakonec odvedli super práci. Znám i jeho anabázi z Českých Budějovic. První liga je o něčem trošku jiném. Dojeli na to, že soupeři trestali jeho tým za individuální chyby. Jako hráč byl na sebe hodně náročný, nyní to chce převést jako trenér na své svěřence. Pokud chceme být v Opavě úspěšní, musíme být tvrdí na hráče, být na ně nároční dennodenně, a to i v určitých detailech, abychom se zlepšovali a výkon jako celku i ten individuální šel nahoru. Největší fokus je v té náročnosti.

Pojďme se podívat na hráčský kádr, zaznamenáno bylo hned několik odchodů…

S Milošem Kopečným jsem mluvil po sezoně, projevil zájem se vrátit blíže k domovu, a to i kvůli tomu, že mu jde dítě do školy, což chápu. Skončil odchovanec Matěj Helebrand, což nyní hodně rezonuje. Dostával málo příležitostí, méně než si sám představoval. Velice dobře se naopak jeví Pejša, takže toho herního vytížení by ani pod novým trenérem asi neměl více. Myslím si, že je rozumné pro obě strany, aby šel tam, kde bude více hrát. Lumíru Čížovi končila smlouva. Měl jsem signály, že má nabídky odjinud. Rozhodli jsme se jít jinou cestou, co se týče personálního brankářského obsazení.

S velkým očekáváním posílil loni Opavu útočník David Vaněček. Nakonec jeho angažmá podle představ nedopadlo…

Davida znám hodně dlouho, určitě jsem od něj očekával více. Přivedl jsem ho proto, aby nám pomohl střílet góly a byli jsme úspěšnější díky jeho síle a zkušenostem, což se nakonec nepovedlo. Z toho důvodu budeme útočnou fázi řešit s někým jiným.

Jak to vypadá s Janem Kadlecem, kterému končí smlouva?

Honza má smlouvu do konce června. Nastoupil do přípravy, protože to bylo i přání trenéra, který ho chce vidět. Myslím, že díky výkonům, které podával, a nasazení, kterým se prezentoval, má právo se o nový kontrakt porvat.

Máme tady ještě Adama Rychlého. Toho dlouhodobě trápily zdravotní problémy.

S Adamem je to složitější. Vyšli jsme mu vstříc v tom, aby dostal nějaký čas zpátky se do všeho dostat a hlavně se uzdravit. Jakmile se uzdraví, bude důležité, jak bude bude reagovat jeho tělo. Momentálně nejsem schopen říci, v jaké stavu bude, jak bude vypadat. Od nás má servis, aby se mohl nakopnout a vrátit zpátky.

Jednou z nových posil je brankář Matouš Babka, který vám mohl dát za Příbram gól…

Ještěže to při našem domácím zápase netrefil. Má parametry, výšku, věk. Myslím, že by měl dostat šanci. Za Richtrem máme mladíky Babku s Haferou. K tomu mají jednoho z nejlepších gólmanských trenérů, kterého mohou mít. Nyní je jenom na nich, jak to uchopí, jak budou makat a jak se budou zlepšovat. Budoucnost v bráně bychom měli mít zajištěnou.

Další trojici hráčů máte v Opavě na zkoušku.

Čejka s Balounem a Zelenkou jsou u nás na zkoušku. Máme je nějakým způsobem načtené a záleží na nich, jak se o svou šanci porvou. Věřím, že v týdnu představíme další hráče, na jejichž příchodu pracujeme. Přijdou i zkušení fotbalisté, kteří mají něco za sebou. Potřebujeme kvalitu. Ve hře je příchod i jednoho zahraničního reprezentanta. Více bych prozrazovat nechtěl.

Na první pohled je jasné, že Opava potřebuje posílit ofenzivu.

Útočníci jsou pro nás prioritou. Potom i krajní hráči.

V kádru máte hráče jako Blechu, Omaleho nebo Srubka, kteří určitě pošilhávají po lize. Je možné, že by někdo z nich odešel?

Určitě, kdyby nějaká nabídka přišla, tak ji musíme vzít v potaz. Momentálně ale žádnou konkrétní nabídku na stole na naše hráče nemáme.

Zdroj: Petr Widenka

V loňské sezoně obsadila Opava šestou příčku, což asi není špatné. Nicméně ještě dvě kola před koncem hrála o záchranu. Takže z tohoto pohledu zklamání?

Šesté místo je fajn. Ale spokojení rozhodně být nemůžeme. Průběh sezony a prezentace v některých zápasech byly pro mě velkým zklamáním. Dokázali jsme předvádět top výkony s dobrými soupeři. Totální zklamání pro mě bylo, že jsme tuto hru nedokázali zopakovat s relativně slabšími týmy, kdy jsme to měli potvrdit a posouvat se tabulkou nahoru. Myslím, že kvalita kádru byla taková, že jsme se měli pohybovat v úplně jiných patrech tabulky.

K čemu to přičítáte?

Byli jsme málo hladoví po úspěchu. Byli jsme málo agresivní, byli jsme pohodlní. Nebudu se tady schovávat za nějaké fráze. Spoustu bodů jsme poztráceli úplně zbytečně, pramenilo to z naší pohodlnosti nebo nedůslednosti. To musíme vymýtit. Každý hráč, který bude na hřišti, má určité povinnosti a roli, ty musí plnit. Pokud tomu tak nebude, tak tady nemůže být. Chci, abychom hráli nahoře a naší hrou přitáhli lidi, kteří budou chodit s radostí na fotbal a uvidí produkt, na který se budou těšit. Uvidí na trávníku nasazení a obětavost.