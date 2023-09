Čtvrteční informace Deníku se potvrdily. Slezský FC Opava získal na přestup dva fotbalisty z Karviné, jedná se o záložníky, a to dvaatřicetiletého Jaroslava Málka o sedm let mladšího Jakuba Rezka. O prvně jmenovaného měla zájem i brněnská Zbrojovka.

Jaroslav Málek | Foto: SFC Opava

Jaroslav Málek, který v minulosti oblékal i dres Hlučína patřil v loňské sezoně ke klíčovým hráčům Karviné v boji o postup. Odehrál devětadvacet zápasů, ve kterých vstřelil deset branek. Prošel si také Břeclavi, Třincem a Líšní. ,,V Karviné jsem byl loni šťastný, ale pak se to najednou všechno otočilo. Cítil jsem, že potřebuji novou výzvu a novou šanci. Hrozně se těším, protože Opava má jedny z nejlepších fanoušků v republice. Jsem natěšený na všechno, co mě tady čeká. S týmem bych se chtěl pohybovat nahoře v tabulce a věřím, že budeme úspěšní," uvedl pro klubový web Jaroslav Málek.

Jakub RezekZdroj: SFC Opava

Druhým nováček v opavském týmu je Jakub Rezek. Jedná se rychlostně vybaveného fotbalistu. Odchovanec Slovácka si zahrál například i za Pardubice, Hradec Králové nebo Jihlavu. Na konec má i 67 startů v nejvyšší soutěži. Za Karvinou stihl odehrát 24 zápasů, poté byl přeřazen do rezervního týmu. „Jakub je hráč, který si udělal jméno ve Slovácku a pak se přes Hradec Králové a Pardubice objevil v Karviné, kde loni patřil ke stabilním hráčům. Letos nicméně vypadl ze zápasové rotace a my věříme, že Opava pro něj bude tím správným místem, kde se může znovu nastartovat a pomůže zde svými výkony nejen sobě, ale hlavně klubu," řekl k Rezkovi sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek a k Málkovi doplnil: „Jarda Málek je kvalitní hráč, který je na sebe na hřišti schopný strhnout pozornost a také na něm vyvolat emoce, díky kterým umí nastartovat tým. Zároveň je to hráč, který umí dát gól a rovněž na něj i nahrát, což potvrzují čísla z minulé sezony, ve které vstřelil 10 branek a na 11 přihrál. Věříme, že bude v Opavě opakovat výkony ze svých minulých štací a bude pro Opavu velice platným hráčem.“