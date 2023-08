„Stejně jako proti Žižkovu nám vyšel vstup do zápasu. Tentokrát jsme byli plně koncentrováni po celé utkání. Kontrolovali jsme ho od začátku a až do konce. Věřím, že nás Líšeň nakopla a nyní budeme pravidelně sbírat body,“ věří Miloš Kopečný. „Bylo vidět, že utkání se Žižkovem nás poučilo. Navíc máme nulu vzadu, což je pozitivní i pro našeho gólmana,“ podotkl devětadvacetiletý fotbalista.

Opavskou kabinou týden starý kolaps neotřásl. „Máme zkušeného trenéra, který je zároveň i dobrým psychologem. Navíc máme v kabině dost zkušených hráčů, kteří ostatním umí pomoci. Věřím, že nezvládnuté závěry zápasů jsou už minulostí,“ poznamenal Miloš Kopečný.

Velká chvíle rodáka z Holešova přišla v závěru zápasu. Jeho přesný centr ze strany totiž přetavil Mohammed Yahaya hlavou ve druhou branku. „Páťa Haitl to posouval po lajně. Přede mnou byl otevřený prostor. Snažil jsem si míč potáhnout, chytal jsem už ale křeče. Viděl jsem ale Moua, že si nabíhá do prostoru. Snažil jsme se mu hodit balón přes hráče a on se krásně trefil. Konečně máme útočníka, který umí dát gól,“ popisoval svou gólovou asistenci.

Devatenáctiletý Mohammed naskočil do svou zápasů v základní sestavě a vstřelil v nich tři góly, což parádní bilance. Zatím září jako kometa. „Od prvního dne jsem z něj nadšený. Těšil jsem se až nastoupí. Říkal jsem to asistentovi Filipu Rydvalovi i klukům, že je suprový. Viděl jsem ho tréninku, bude se zlepšovat. Když vidíte, že se chce učit, chce na sobě pracovat, tak se mu snažíte, co nejvíce pomoci. Je to čistý a hodný člověk, jeho výkonu půjdou ještě nahoru,“ je si Miloš Kopečný jistý. „Potřebovali jsme jsme gólového zabijáka Navíc svou postavou je pro soupeřovy obránce hodně nepříjemný. Máme ale další dobré hráče do ofenzívy. Po zranění se vrací David Vaněček. Věřím, že se chytne i Tomáš Rataj,“ zvedl prst zkušený záložník Slezského FC Opava.

Nyní čeká na Opava zápas na hřišti nováčka z Kroměříže. Pro Miloše Kopečného půjde svým způsobem o specifické utkání. „Je to tak. V Kroměříži mám hodně známých. Hřiště mám patnáct minut od baráku. Navíc s trenérem Broňou Červenkou jsem v minulosti hrával. Bude to hodně běhavý soupeř. Přijede určitě i dost opavských fanoušků. Očekávám dobrý zápas,“ vyhlíží sobotní duel Miloš Kopečný.

Ještě v úterý ale na Opavu čeká zápas prvního kola MOL Cupu v Šumperku. „Povinnost nám velí postoupit. Chceme v poháru, co nejdále,“ uzavřel fotbalista, který má na kontě i padesát ligových startů.