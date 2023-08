/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Opavští fotbalisté v pátek na vlastním hřišti překvapivě klopýtli. V domácím prostředí nestačili na rezervu olomoucké Sigmy, které po nedobrém výkonu podlehli 1:2. Trenér Miloslav Brožek si na pozápasové tiskové konferenci sypal popel na hlavu kvůli zvolené sestavě a vyjádřil se třeba také ke zdravotnímu stavu defenzivního záložníka Adama Rychlého.

Opavský kouč Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

Trenére, zkuste na úvod zápas shrnout vlastními slovy…

Musím říct, že z výsledku převládá velké zklamání. Bohužel jsme dnes zkazili skvělou charitativní akci. Kdybychom tady seděli za tříbodového zisku, splnilo by všechno svůj účel. My jsme ale zápas nezvládli a sedmdesát minut jsme hráli špatně. Pomalu, nelepilo nám to a neuměli jsme se dostat do tempa, bylo tam spoustu ztrát. Vybrali jsme si takový den blbec a utkání nám nevyšlo. Mrzí mě to vůči fanouškům i vůči týmu, protože jsme se mohli odrazit dále. Holt ale ještě nejsme velký tým, protože velký tým by z těch šancí na konci alespoň zremizoval nebo i vyhrál. Jsme pořád v jakémsi přerodu, ale budeme bojovat, abychom byli lepší a lepší.

Učinil jste nějaké změny v sestavě i přesto, že se poslední dvě kola vyhrálo. Na základě čeho jste je učinil?

To je dobrá otázka, myslím si, že jsem sestavu ani jednou změnou netrefil. To jde za mnou, nepovedlo se to. Na druhou stranu si myslím, že kdokoliv nastoupí, ten by měl být minimálně potenciálně členem základní sestavy. V kádru se nikdo nemůže vézt. Jak Kadlec tak Haitl šli naproti tomu, aby v sestavě byli. Oba výborně trénovali a přijali to, že v sestavě nejsou. U Ščudly, který vůbec neabsolvoval letní přípravu, jsem se obával přetížení. Omale má dle mého názoru na víc, než zatím předvádí. Chtěl jsem mu dát najevo, že musí zabrat. Citlivě jsem se do toho snažil sáhnout a nevyšlo to – jak říkám – jde to za mnou.

Na začátku sezony začal na levém beku Kadlec, pak jej nahradil Hýbl. Můžete oba hráče nějakým způsobem porovnat?

Hýbl přišel před sezonou a z mého pohledu je to velmi zkušený hráč, který má něco odehráno. Limitovala jej ale pohybová složka. Říkal jsem mu, že jestli jej rozběháme, může být platný. Vnímám, že se hodně snaží a je na nějaké cestě kariéru si prodloužit. Určitě má na druhou ligu kvalitu. U Kadlece vnímám, že má velkou ambici hrát ligu, možná cítí, že už by ji zvládl. Jde za ním ale hodně gólů a z mého pohledu musí oba hráči výrazně přidat. Týká se to i dalších lajnových hráčů, abychom hráli ve sprintu, v intenzitě a předváděli fotbal, který chceme. Kadlec to pochopil, zlepšuje se, ale stále tam nějaký prostor je.

Jak podle vás zápas poznamenala brzká penalta, která byla poměrně zbytečná?

Absolutně. Špatně jsme do zápasu vstoupili a špatně jsme v něm pokračovali. Hodně nás to ovlivnilo. Soupeř výborně bránil, byl zorganizovaný a místy nás dostával pod tlak dlouhými míči a náběhy. Hráli výborně. My si musíme zanalyzovat hru do plných, abychom věděli, co děláme špatně. Jakmile někdo přijede a hraje z bloku, máme velký problém dostávat se do šancí.

Do hry se kromě jedné tutovky moc nedostal Yahaya. Přičítáte to tomu, že jste jej a Omaleho rozdělil?

Neřekl bych, že to je ten důvod. Obecně jsme ale měli málo přímočarých přihrávek, které by mu vyhovovaly. V prvním poločase jsme neposlali kvalitní centr. Spoustu balonů vyhrál a podržel, ale neměli jsme dnes jiskru. Přišlo mi, jako kdybychom hráli s batohem na zádech.

Zmiňujete, že vám chyběly centry. Po poločase jste k Yahayovi přidal Vaněčka, nahoře byli vysocí hráči. Nepřemýšlel jste o tom, že byste tam na centry poslal Ščudlu dříve, než v 60. minutě?

Určitě ano, ale rozhodli jsme se, že ho tam dáme v 60. minutě. Z ojedinělé šance jsme dostali druhý gól, Adam (Richter) asi střelu neviděl. Musíme se na to podívat. Okamžitě jsme na to střídáním Ščudly reagovali. Sešlo se dnes spoustu věcí proti nám. V prvním poločase jsme ještě museli střídat zraněného Haitla, takže jsme byli jedno střídání mínus. Vaněček nahoře odehrál dobré utkání, svou bojovností nám pomohl a je pravda, že tam možná Ščudla mohl jít dřív, ale nemůžete vystřídat úplně všechny. Je to také o tom, jak si hráči v zápase sedají. Chtěli jsme, aby naše hra byla lepší, ale zároveň potřebujete, aby si kluci v utkání tvořili určité vazby.

VIDEO: Fanoušci ve smutku, Opava nestačila na béčko Sigmy

Za Sigmu nastoupili bývalí hráči Opavy Kramář s Digaňou. Připravovali jste se na ně, nebo to nebylo téma?

Téma je před každým kolem celý tým soupeře. Věděli jsme, co budou hrát, ale neporadili jsme si s nimi. Jsou tam rychlostní hráči jako Šíp s Uričou, Kramář má velkou kvalitu a na základě toho ho Olomouc koupila.

Jak to nyní vypadá se zraněním Adama Rychlého a proč mimo sestavu zůstává Bohdan Velička?

Bohdan byl zraněný, poté nastoupil do poháru. Máme v útoku velkou konkurenci, takže se prostě nevešel do nominace. Patrně bude hrát v úterý v poháru a za béčko. Každý hráč holt bude muset bojovat o to, aby v sestavě byl. Po uzdravení několika kluků je nás nyní hodně. Co se týká Dina – ten bojuje a dělá maximum, aby byl co nejdříve zpátky. Je o něj postaráno, má fyzioterapeuta a tréninkový plán. Kdy bude zpátky, to bude záležet na rekonvalescenci a odezvě jeho organismu. Měl operovanou malíkovou kost, dostal tam šroub, a jakmile jej vyndali, začaly se řetězit problémy i na základě toho, jakým způsobem našlapuje a přetěžuje určité části nohy. Eskalovalo to až v to, že se skoro nemohl hýbat. Snažíme se to teď odstranit a věříme, že už to bude pouze lepší.