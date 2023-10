/FOTOGALERIE/ Už nějaký čas se s fotbalisty druholigové Opavy připravuje mladý nigerijský brankář Saheed Akanbi Jimoh. Osmnáctiletý gólman absolvoval ve Slezským FC zkoušku, na té zaujal a stal se kmenovým hráčem Slezanů. Nigerijský mládežnický reprezentant bude v podzimní části nastupovat za divizní béčko.

Saheed Akanbi Jimoh | Foto: Deník/Petr Widenka

,,Nikdy, když jsem jezdil do Afriky, tak jsem se na brankáře moc neorientoval. Před třemi lety mě však jeden zaujal a od té doby si hraji s myšlenkou, je zapojit do středoevropského fotbalu. V případě Jimmoha, kterého jsem skautoval, pracujeme s jeho talentem, živelností a potenciálem možného zlepšení. Zároveň si budujeme zkušenost, protože má fantastické parametry, jako osmnáctiletý je v reprezentaci U20. Věřím, že když se povede ho správně vést a učit, pak může být zajímavým artiklem pro první nebo druhou ligu," okomentoval pro klubový web příchod mladého brankáře trenér SFC Opava Miloslav Brožek, který v minulosti pracoval jako skaut pro pražskou Slavii. Opavský kouč stál už i za příchodem gólmanova krajana, kterým je devatenáctiletý útočník Mohammed Yahaya

Trávníkový mistr Kostka má osmdesát. Vzpomíná na super partu v SFC i Hadamczika

„Jimoh je talentovaný brankář s obrovským potenciálem do budoucna. Mimo to, že se jedná o vysokého brankáře 196 cm dokáže být rychle na zemi, obsáhne velký prostor branky a je nebojácný, proto mu jeho parametry a nebojácnost umožňují být vysoce úspěšným v brankářské dovednosti jeden na jednoho. V herních situacích je hra nohou klidná a přesná. Je to příslib budoucnosti a čeká ho obrovské množství práce," vzal si slovo trenér opavských gólmanů Lukáš Godula.