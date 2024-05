Miloslav Brožek nedávno připustil, že jeho konec na opavské lavičce je ve hře. Aktuálně je jeho odchod, více než pravděpodobný. Otázkou je, kdo by ho mohl nahradit. Jako první se v éteru objevilo jméno Marka Kuliče. Bývalý výborný útočník dal o sobě jako trenér poprvé výrazněji vědět v Mladé Boleslavi. Nyní je jisté, že do Slezska nezamíří. Jeho další kroky vedou do Pardubic, kde se stane asistentem Jiřího Saňáka.

Dalším jménem na seznamu opavského vedení je Bohuslav Pilný. Bývalý prvoligový fotbalista má s trénováním velké zkušenosti. Jednapadesátiletý borec, který má ve sbírce mistrovský titul s Libercem jako kouč vedl Hradec Králové či Viktorku Žižkov. Nyní má na starosti devatenáctku Hradce Králové.

VIDEO: Opavský Silesia Bike Marathon vyhrál Marek Rauchfuss

Vedle Bohuslava Pilného se v souvislosti s Opavou hovoří také o Romanu Westovi. Ten už v minulosti Slezský FC vedl. Dokonce ho dotáhl až do baráže. Další soutěžní ročník ale mladý ambiciózní kouč nedokončil. Následně mu nevyšlo angažmá v Třinci a jeho kroky vedly do Slovácka. Místní devatenáctku zvedl a ukázal, že trenérské kvality má. „Je jedním z kandidátů. O jeho služby ale nemá zájem pouze Opava,“ řekl Deníku člověk, který situaci v Opavě zná. Rodák z Kravař má totiž údajně na stole nabídku ze slovenské Skalice. Nově by mohl být i v plánech Karviné.

Podle informací Deníku je ale na opavském seznamu hodně vysoko Tomáš Zápotočný. Právě on by mohl být nakonec hlavním koučem Slezského FC. Třiačtyřicetiletý rodák z Příbrami má za sebou bohatu hráčskou kariéru. Získal titul s Libercem a se Spartou. Úspěchy sbíral i v Turecku. Kopal také za ostravský Baník. Jako trenér začal v Příbrami, v letošní sezoně bývalý reprezentant vedl v lize České Budějovice. „Jasno by mělo být, co nejdříve. S tím, ať si nový trenér naplánuje letní přípravu,“ řekl zdroj Deníku.