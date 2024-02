Další novinky hlásí Slezský FC Opava. Tou nejpodstatnější je podpis nového kontraktu s kapitánem týmu Jiřím Janoščínem. Jednatřicetiletý stoper se domluvil na nové smlouvě, která má platnost do léta roku 2025. Naopak Městské sady opouští Tomáš Vincour. Třiadvacetiletý fotbalista bude v jarní části hostovat v Kroměříži.

Jiří Janoščín prodloužil smlouvu s Opavou | Foto: SFC Opava

„Jirkovi jsme jako kapitánovi nabídli novou smlouvu, jelikož po celou dobu co je tady, tak patřil k našim stěžejním hráčům. Máme svůj společný cíl, který bychom si rádi v Opavě splnili a budeme o něj bojovat, proto jsme rádi, že Jirka prodloužil," okomentoval podpis nového kontraktu se stěžejním hráčem sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. „Tím, že mi byla nabídnuta nová smlouva, tak za sebe má vůči klubu obrovskou zodpovědnost. Po nějaké době, kdy jsme dojednávali podmínky, jsme našli společnou cestu a já jsem rád, že tady v tomto klubu můžu pokračovat, protože se zde cítím jako doma. Vztahuje se to také k tomu, že klub má nového majoritního vlastníka a nabývá nové stability. Chceme společně naplnit ty nejvyšší cíle,“ vzal si slovo Jiří Janoščín.

Naopak opavskou kabinu opouští Tomáš Vincour. Ten bude na jaře hostovat v týmu druholigového nováčka z Kroměříže. „Vzhledem k příchodu Srubka, který zvýšil konkurenci na postu stopera a také proto, že se Tomáš během zimního období potýkal často se zraněními, by tak nyní nedostával tolik prostoru, kolik by i on sám chtěl. Po vzájemné dohodě jsme se tak rozhodli jít cestou půlročního hostování v klubu, který hraje ve stejné soutěži. Navíc v něm budem mít možnost většího herního vytížení," řekl k odchodu třiadvacetiletého zadáka šéf sportovního úseku SFC Opava.