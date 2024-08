O své premiérové vítězství v novém soutěžním ročníku Chance Národní ligy se budou v sobotu rvát fotbalisté Slezského FC Opava. Trenér Tomáš Zápotočný bude moci do hry proti béčku pražské Sparty nasadit i nové tváře, a to Ondřeje Lehoczkého a záložníka z Kapverd Papalelého.

Šestadvacetiletý rodák z Kapverd Hélio Alberto Delgado Silva Papalelé není na české fotbalové scéně žádným nováčkem. V loňském ročníku kopal v Karviné. V nejvyšší soutěži odehrál třináct zápasů a v duelu s olomouckou Sigmou se zapsal i mezi střelce. Odchovanec CS Mindelense působil několik sezon v Portugalsku, a to v záložním týmu FC Porto. Dále hrával za Leixões, Montalegre a Anadia FC. „Jedná se o zajímavého hráče, který by nám měl pomoci v ofenzivní části. Výhodou je, že již zná české prostředí, jelikož uplynulou sezonu působil v Karviné, takže věříme, že bude okamžitým přínosem a zvýší konkurenci v týmu," uvedl na adresu hráče šéf sportovního úseku SFC Opava Martin Latka. Papalelé podepsal s opavským klubem roční kontrakt.

close info Zdroj: SFC Opava zoom_in Hélio Alberto Delgado Silva Papalelé

Na roční hostování z libereckého Slovanu míří do Slezska Ondřej Lehoczki. Stejně starý obránce nastoupil do devíti duelů v lize za Liberec. Hodně zkušeností má z druhé nejvyšší soutěže. Ty nasbíral ve Varnsdorfu a Vlašimi. Za tyto týmy naskočil do dvaasedmdesáti zápasů. „Ondra je v ideálním fotbalovém věku a s druhou ligou již má bohaté zkušenosti. Je to důrazný hráč, takže věřím, že nám pomůže zpevnit obranu," věří Martin Latka.

Nedělní duel s béčkem Sparty má výkop v 16 hodin.