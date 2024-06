/FOTOGALERIE/ První dvě posily na nový soutěžní ročník hlásí druholigová Opava. Trenér Tomáš Zápotočný bude moci počítat s exligovými fotbalisty. Na přestup přichází Ladislav Mužík z pražských Bohemians. Na roční hostování pak z Pardubic obránce Matěj Helešic. Další nové tváře by měl klub představit během tohoto týdne.

Zahájení přípravy Slezského FC Opava | Video: Petr Widenka

Pětadvacetiletý Ladislav Mužík v minulosti kopal za Pardubice, Chrudim, Mladou Boleslav a pražskou Bohemku. Na kontě má 59 prvoligových startů. Ve slezské metropoli podepsal dvouletý kontrakt. ,,Láďa Mužík je hráč, který má ligové zkušenosti a zároveň si již také prošel druhou ligou, ve které ukázal, že góly dávat umí. Věříme, že bude přínosem a slibujeme si od něj zejména zlepšení naši produktivity," uvedl k nové posile Martin Latka, výkonný ředitel pro sport.

Opavský Ceca Cup opět pomáhal, vybralo se více než půl milionu korun

Oklikou přes Pardubice a pražskou Duklu se do Opavy vrací obránce či záložník Matěj Helešic. Ten bude zatím ve Slezsku působit formou ročního hostování. Sedmadvacetiletý odchovanec ostravského Baníku už v Opavě v minulosti hrával a dařilo se mu náramně. Ve žluto – modrém dresu naskočil do jednasedmdesáti zápasů, ve kterých zaznamenal čtrnáct branek. Na kontě má celkově osmadevadesát prvoligových utkání, ve kterých se čtyřikrát zapsal mezi střelce. ,Jsme rádi, že se nám příchod Matěje podařilo dotáhnout. Přináší kvalitu a máme díky němu více variant na levou stranu hřiště. Navíc tady již působil, takže opavské prostředí dobře zná a my tak věříme, že jeho adaptace bude rychlá a bude pro tým přínosem," poznamenal Martin Latka.