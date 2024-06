Opava další přípravný duel hraje už v sobotu na hřišti Povážské Bystrice. V úterý ji pak na kravařském trávníku čeká další polský tým, a to Bruk-Bet Termalica. Do tohoto utkání by měl poprvé naskočit i Libor Kozák. Tomáš Zápotočný řeší aktuálně složení týmu. Zdravotní problémy nepustí do hry klíčového stopera Jaromíra Srubka. „Jeho zranění mě mrzí. Ale nedá se nic dělat. V příštím týdnu zredukujeme kádr. Věřím, že ještě tým posílíme,“ přeje si Tomáš Zápotočný. Rád by získal hráče do každé řady.