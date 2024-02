/FOTOGALERIE/ Poslední dva zápasy podzimní části obránce Slezského FC Opava Matěj Helebrand vynechal. Naplno se nemohl zapojit ani do začátku zimní přípravy. Trápily ho totiž zdravotní problémy. Nakonec se zjistilo, že má tříselnou kýlu. Nyní už je v pořádku. Jak proti Startu Brno, tak Hlučínu v sestavě Opavských nechyběl.

Matěj Helebrand | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsem rád, že jsem zpátky,“ vydechl si Matěj Helebrand. „Měl jsem dlouhodobý problém s tříslem. Dlouho se nevědělo, co mi přesně je. Hrál jsem přes bolest, docela mě to trápilo,“ přiznal šestadvacetiletý zadák.

Vysvobození nakonec našel až v Praze. „Dostal jsem se ke specialistovi v Praze, který mi pomohl. Našel mi tříselnou kýlu a udělal mi rovnou i pupeční. Řešilo se to laparoskopicky, nějakou síťkou,“ přiblížil Matěj Helebrand.

Sympatický výkon Hlučína, smrtící standardky Opavy a Vaněček při chuti

Teď už má sedm týdnů po zákroků. „Jsem rád, že už mám nejhorší za sebou. Začal jsme postupně. Nejdříve běhat, poté s míčem. Proti Startu Brno jsem už mohl konečně naskočit do zápasu. Byl to hezký pocit,“ svěřil se fotbalista, který má na kontě i patnáct zápasů v nejvyšší soutěži. „Pořád se do toho dostávám. Je to ale lepší a lepší. S kondicí problém nemám, jen potřebuji získat zápasovou praxi. Musím vyladit koordinaci pohybu,“ dodal Matěj Helebrand.

Opavský odchovanec věří, že na jarní část druhé ligy bude stoprocentně připraven. „Doufám, že budu dobře připravený. Už se těším. Hlavně jsem rád, že to bude konečně bez bolesti,“ zakončil Matěj Helebrand.