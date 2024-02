Fotbalisté Slezského FC Opava míří na zimní soustředění na Slovensko. Tým trenéra Miloslava Brožka bude ladit formu na pohárový duel s pražskou Duklou v tréninkovém centru Dunajské Stredy, který se nachází v Šamoríně. Součástí pobytu bude také přípravný duel s Trenčínem.

SFC Opava - Start Brno 6:1 | Video: Petr Widenka

„Nový majitel klubu zařídil pro tým soustředění v exkluzivním hotelu X-BIONIC v Šamoríně. Hotel má fantastické zázemí. Tým se bude připravovat s tréninkovém centru Dunajské Stredy. Velké pozitivum vidím v tom, že budeme moci trénovat na přírodní trávě,“ řekl sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. Při zpáteční cestě odehrají Slezané přípravný duel na hlavním hřišti v Trenčíně, a to proti domácímu AS. Soustředění proběhne od 13. do 17. února.

V sobotu 10. února opavský výběr změří síly se slovenským klubem Bánová. Tohle utkání se odehraje ve Velkých Hošticích, a to s výkopem v 11.30.

Přípravné duely také čekají na divizní rezervu Slezského FC Opava. Ta hraje ve středu v Kylešovicích od 16 hodin s Hlučínem a sobotu se představí ve Vratimově.