Informace Deníku zpřed minulého týdne se potvrdily! Novým koučem Slezského FC Opava se stal bývalý reprezentační zadák Tomáš Zápotočný. Třiačtyřicetiletý rodák z Příbrami naposledy vedl v lize České Budějovice, předtím druholigovou Příbram. Klub to oficiálně sdělil v pondělí ráno.

Tomáš Zápotočný. | Foto: Jan Šimek

„S příchodem Tomáše Zápotočného získáváme mladého a ambiciózního trenéra, který je znám vysokými nároky na hráče jak po fyzické, tak po taktické stránce. Chceme se prezentovat náročným a ofenzivním fotbalem, a to vize Tomáše stoprocentně splňuje,“ uvedl v pondělí pro klubový web na adresu nového trenéra místopředseda představenstva SFC Opava Martin Latka.

„Tým musí zapracovat zejména na finální fázi a začít dávat více gólů. To byl obrovský problém nejen v loňské sezoně. Zároveň věříme, že Tomáš dokáže zúročit i své bohaté zkušenosti a předat je zejména mladým hráčům, jejichž rozvoj je jednou z našich priorit,“ dodal Martin Latka.

„Ohromně se těším do práce tady v Opavě. Když se řekne Opava, tak mě jako první napadnou skvělí fanoušci a krásný stadion, na který jsem vždy hrozně rád jezdil. Jako hráč jsem byl vždy hodně emotivní a kladl si jen ty nejvyšší cíle. To stejné mám jako trenér,“ řekl ve svém prvním vyjádření nový trenér Slezského FC Opava Tomáš Zápotočný.

VIDEO: Miloslav Brožek o zápase s Jihlavou, angažmá v Opavě i fanoušcích

Nový opavský kouč má za sebou velmi bohatou a úspěšnou kariéru. Začal ji v Příbrami, přes Drnovice se dostal do Liberce. Angažmá pod Ještědem mu sedlo. Se Slovanem získal mistrovský titul. Vynikající výkony mu přinesly přestup do italského Udinese. V italské nejvyšší soutěži naskočil do 32 zápasů. Na řadu přišly tři úspěšné roky v Turecku, a to v barvách Besiktase a Bursasporu. S každým z těchto klubů vyhrál turecký titul a domácí pohár.

Po návratu z horkého turecké půdy kopal Tomáš Zápotočný za pražskou Spartu. I s ní zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Následoval odchod do Příbrami, kam pak ještě jednou vrátil oklikou přes ostravský Baníku, kterému pomohl k postupu do ligy. Svou bohatou hráčskou kariéru zakončil Tomáš Zápotočný v mateřské Příbrami.