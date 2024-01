/FOTOGALERIE/ V dalším přípravném utkání narazili fotbalisté Slezského FC Opava na Třinec. Trenér Miloslav Brožek dal šanci většině hráčů. Jeho tým nakonec prohrál 1:2. Už v sobotu Slezané v rámci Tipsport ligy změří síly s Prostějovem. Opavští aktuálně pracují i na posilách. Na radaru mají stopera z ligy.

SFC Opava - Třinec 1:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava rychle inkasovala. Po třech minutách uklidil balon pod břevno Dedič. Opavští dokázali po půlhodině hry vyrvonat, když se prosadil hlavou jeden z nejmenších hráčů na hřišti, a to Jan Kadlec. Ještě předtím pálil nebezpečně z voleje Málek. Dvě minuty před poločasem vrátil Třinci vedení Holík, který potrestal domácí chybu v rozehrávce.

Do druhého poločasu poslali Opavští do hry novou jedenáctku a ta si vypracovala v úvodu převahu. Velkou tutovku měl Kopečný. Jeho dělovka se ale odrazila od břevna na brankovou čáru. Opavským se už ale nakonec vyrovnat nepodařilo.

„Byl to trénikový zápas, takový freestyle, a to i co se týká sestavou. Těžko se dá z tohoto utkání něco hodnotit. Spíše bych řekl, že jsem sledoval individuální výkony hráčů, kteří jsou mladí a teoreticky by v budoucnu mohli tady hrát,“ ohlížel se za utkáním trenér Opavy Miloslav Brožek.

Ve druhém poločase se v opavské sestavě objevil i třiadvacetiletý lotyšský stoper Arturs Lotcikovs. Jedná se o odchovance Ventspilsu, který naposledy působil v týmu Dinamo Riga. „Šlo o rychlou akci. Absolovoval s námi trénink a poločas zápasu s Třincem. Rozhodli jsme se tento test ukončit. Nejednalo by se o hráče pro základní sestavu. Naopak nás svým výkonem zaujal mladý Buchta. Navíc se nám po zranění vrátí Helebrand,“ řekl sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek, s tím, že Opava má na radaru jednoho perspektivního stopera z ligy. „Je pravdou, že máme jednoho hráče na tento post rozjednaného. Aktuálně je se svým klubem na soustředění v zahraniční,“ podotkl šéf sportovmího úseku SFC. Podle informancí Deníku se jedná o mladého talentovaného fotbalistu, který má na kontě dvanáct startů v nejvyšší soutěži a okolo padesátky utkání ve druhé lize.

V pondělí se k opavskému týmu přípojí útočník Yahaya. „Víza má vyřízena. V pondělí by se měl zapojit s námi do tréninku,“ doplnil Jaroslav Kolínek.

Slezský FC Opava – Fotbal Třinec 1:2 (1:2)

Branky: 33. Kadlec - 3. Dedič, 43. Holík.

Slezský FC Opava: Hafera - Wehowský (46. Kopečný), Pejša (46. Lotcikovs), Janoščín (46. Buchta), Celta (46. Hýbl) - Haitl (46. Jaroszek), Chládek (46. Blecha), Kokeš (46. Šrek), Kadlec (46. Sochor), Málek (46. Přichystal) - Pawlik (46. Ondráček). Trenér: Miloslav Brožek.