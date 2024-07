Ve 4. minutě ubránila Opava rohový kop, provedla rychlý výpad. Rezek přesně našel Pejšu a ten nikým nehlídaný chytře uklidil míč do sítě. Po čtvrt hodině hry to ve vápně Vlašimi znovu hořelo. Rezek dával balon před bránu, před Ondráčkem dávali Středočeši na rohový kop. Šanci měli i hosté. Záviška kopal roh, na míč si vyskočil Kareem a jeho hlavičkový pokus vytáhl gólman Richter. Ve 27. minutě zatáhl míč Ondráček, dával ho před bránu, kde před Mužíkem zasahoval na poslední chvíli nadvakrát Spilka. Hráči Vlašimi se začali pomalu osmělovávat. Kurka si nachystal míč na střelu, jeho rána byla zablokovaná. Následný roh zahrával Záviška, na míč si naběhl Breda, kterého Opavští nepobrali a exbaníkovský obránce vyrovnal. Slezané mohli odpovědět aktivním Rezkem, ten ke smůle domácích pálil nad. V závěru prvního poločasu mohli hosté vést. Po centru Kurky hlavičkoval Hodek a Richter parádním zákrokem vytáhl jeho pokus na rohový kop.

Na začátku druhého poločasu dostal ve vápně dobrý balon Rezek, jenomže zakončení mu nesedlo a dobrá možnost vyšuměla do ztracena. V 57. minutě fauloval ve vápně gólman Spilka fauloval Rezka a domácím se naskytla možnost pokutového kopu. Penaltu Blecha s přehledem proměnil – 2:1. Vedení domácích mělo jepičí život. Vlašimi vyšla standardka a Musil po centru Závišky srovnával na 2:2. Nutno říci, že střelec branky měl opět volný prostor. Dvanáct minut před koncem se do míče opřel Costa jeho pokus jen těsně minul Richtrovu bránu. V 83. minutě se Opava zahalila do smutku. Hosté dobře přečetli hru, Kareem potáhl míč, uvolnil Hodka a ten upravil na 2:3. Gólově hody v Opavě pokračovaly. V 86. minutě se v závaru před vlašimskou branou zorientoval Čejka a upravil na konečných 3:3.

Slezský FC Opava – Vlašim 3:3 (1:1)

Branky: 4. Pejša, 58. Blecha (pen.), 85. Čejka – 32. Breda, 61. Musil, 82. Hodek. Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Mojžíš. ŽK: Lehký, Spilka, Onije, Musil. Diváci: 1250.

Opava: A. Richter - Pejša, Vincour, Janoščín, Hýbl (90. Srubek) – Rezek, Blecha, Omale, Helešic (75. Čejka) – Ondráček – Mužík (70. Rataj). Trenér: Tomáš Zápotočný.

Vlašim: Spilka – Kurka, Kulhánek, Breda – Záviška, Onije, Soukeník (61. Musil), Kareem – Franěk (61. Costa), Hodek (90. Biegon), Lehký. Trenér: Aleš Majer.

Aleš Majer (trenér Vlašimi): „Pobavili jsme diváky. Vedli jsme 3:2, soupeř nakonec vyrovnal. Bod ale bereme. V utkání byly pasáže, které jsme měli dobré. Opava má velkou kvalitu. S výsledkem jsme spokojeni.“

Tomáš Zápotočný (trenér Opavy): „Pro oko diváka to byl krásný zápas. Z výsledku jsme smutní, dostali jsme tři hloupé góly. Musím říci, že kluci utkání odbojovali. Dvakrát jsme vedli, nakonec jsme prohrávali. Podařilo se nám naštěstí vyrovnat. Kluci ukázali, že mají morál. Nepanikařím, budeme se určitě zvedat. Ve standardkách jsme propadli, a to jde za trenérem.“