/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ V Městských sadech bylo opět veselo. Opavští fotbalisté byli znovu úspěšní. Díky brance Filipa Blechy porazili nebezpečnou Příbram 1:0. V závěru měli ale i štěstí, když brankáře Číže po hlavičkovém pokusu gólmana Babky zachránila tyč.

Opava doma vyhrála | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava s mladíkem Pejšou v základní sestavě poprvé zahrozila ve 12. minutě. Po akci Kopečného se míč dostal k Málkovi. Ten ale z dobré pozice nastřelil protihráče. O pár chvilek později našel hlavu Rataje Blecha a gólman Melichar měl štěstí, že domácí hráč lépe nemířil. V 16. minutě podnikli rychlou ofenzivní akci hosté. V opavském vápně pohotovým skluzem nebezpečí zažehnal Pejša. Ve 24. minutě přišel centr Nečase. K zakončení se dostal Fišl a střelou z akrobatické pozice pořádně vystrašil Číže. Ve 38. minutě bylo v Městských sadech veselo. Kopečný vyslal centr na přední tyč a Blecha hlavou otevřel skóre. V závěru prvního poločasu vypustila Opava během krátké chvilky na gólmana šest střel. Čtyři byly zablokovány a dvě lapil strážce hostující svatyně. Pálili hlavně Blecha, Kopečný a Vaněček.

Na začátku druhého dějství došlo k ostrému střetu mezi Ratajem a brankářem Melicharem. Oba nakonec v utkání dál pokračovali. V případě hostujícího gólmana to tak nebylo. Kvůli zranění šel po hodině ze hry a jeho místo zaujal Babka. V 64. minutě utekl Nečas, vnikl až do vápna, kde ho čistě odzbrojil Srubek. V 76. minutě se před Čížem zjevil Dudl, domácí gólman svůj tým podržel a střelu vyrazil. Na druhé straně se dral do zakončení Yahaya, ovšem přes bránícího hráče se neprosadil.

V nastaveném čase mohla Příbram vyrovnat, hlavička brankáře Babky ale orazítkovala tyč a Opava zvládla i druhý zápas jara s nulou.

Slezský FC Opava – Příbram 1:0 (1:0)

Branka: 37. Blecha. Rozhodčí: Zaoral – Podaný, Pospíšil. ŽK: Málek, Pejša, Kopečný, Haitl, Kadlec – Jahić, Novotný, Antwi. ČK: 89. Maier Diváci: 1370.

Opava: Číž – Kopečný, Pejša, Srubek, Hýbl – Přichystal (59. Yahaya), Málek, Blecha, Rezek (78. Kadlec) – Rataj (89. Helebrand) – Vaněček (59. Haitl). Trenér: Miloslav Brožek.

Příbram: Melichar (60. Babka) – Dudl (81. Vokřínek), Fišl, Jahić, Švestka – Krch – Hora (46. Nkwinga) , Hušbauer, Matoušek – Nečas (73. Fall), Novotný (73. Antwi). Trenér: Karel Krejčí.