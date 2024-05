/FOTOGALERIE/ Poslední zápas sezony dopadl pro opavské fotbalisty dobře. Jihlavu porazili a trenér Miloslav Brožek tak prožil vítěznou rozlučku. Opavští přitom po krátkém přerušení, které způsobil silný liják prohrávali, do poločasu se jim ale podařilo srovnat. Po přestávce pak přišly v jejich podání dva rychlé údery. Na konečných 4:1 upravil Velička. Domácím nakonec v konečném zúčtování patří šestá příčka.

SFC Opava - Jihlava 4:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava ve svém posledním letošním vystoupení mohla hned po dvou minutách hry jít do vedení. Zhruba z osmadvaceti metrové distance se do míče opřel Blecha a jeho dělovka lízla tyč Mastného brány. Po čtvrthodině hry našel Kopečný Marzuqa, ten ovšem z dobré pozice pálil nad. Pak si vzalo slovo počasí. Začalo silně pršet, na chvíli vypadla i světelná tabule. Sudí Batík tak na krátký čas utkání přerušil a poslal oba týmy do kabin. Krátká přestávka očividně prospěla týmu z Vysočiny. Ve 28. minutě se k míči dostal Šancl, probil se přes čtyři protihráče a podle Richtra bod míč do sítě – 0:1. V závěru poločasu se dočkali domácí vyrovnání. Po centru Hýbla se hlavou prosadil, a to i s kouskem štěstí Marzuq – 1:1.

Do druhého poločasu vstoupila Opava dobře. Marzuq sice ještě nechal místo zakončení balon za sebou, ovšem o pár okamžiků později už Slezané udeřili. Kopečný byl faulován, ovšem následně zatáhl míč, dal ho přes bránu a Helebrand poslal Opavské do vedení. A brzy to bylo o dvě branky. V 59. minutě Blecha potrestal chybu v hostující rozehrávce a chytře přehodil gólmana Mastného. Poslední slovo měl Velička, který zužitkoval přesnou přihrávku Blechy a upravil na konečných 4:1.

SFC Opava – FC Vysočina Jihlava 4:1 (1:1)

Branky: 43. Marzuq, 52. Helebrand, 59. Blecha, 83. Velička – 28. Šancl. Rozhodčí: Batík – Bureš, Mojžíš. ŽK: Marzuq, Hýbl - Franěk, Šancl, Pešek, Chytrý. Diváci: 1101.

Slezský FC Opava: A. Richter – Kopečný, Pejša, Helebrand, Hýbl – Omale (83. Whiffen), Blecha – Haitl (78. Wehowský), Rataj (21. Rezek), Ondráček (86. Šrek) – Marzuq (77. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.

FC Vysočina Jihlava: Mastný – T. Svoboda, Chytrý, Vedral, Sládek – A. Pešek, Tureček – Křehlík (80. Araullo), Šancl (80. Miška), T. Franěk – Ogiomade (64. Zahradník). Trenér: David Oulehla.