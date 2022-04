„Mám velkou radost, že můžeme konečně veřejnosti oznámit založení nadačního fondu, které jsme připravovali několik měsíců. Fotbal by měl spojovat a pomáhat tam, kde je třeba. Právě proto vznikl ve spolupráci fanoušků a klubu nový Nadační fond Slezský Slezsku, jehož primárním cílem je pomáhat lidem, kteří to opravdu potřebují. Rád bych také tímto ještě poděkoval Vojtovi Královi, který pro nás navrhl logo nadačního fondu,“ řekl úvodem předseda správní rady nadačního fondu Slezský Slezsku Filip Labuda.

„Jedná se o logo charitativního projektu a tak jsem k němu i přistupoval. Kladl jsem důraz jak na jednoduchost, tak i na dynamiku. Prvotním motivem, který jsem použil bylo srdce, ale nechtěl jsem jej využít v tradiční podobě. Zároveň bylo samozřejmě důležité dostat do loga určitou symboliku a propojení s klubem. Proto je logo žlutomodré a obsahuje stejný počet pruhů (křídel), jako logo SFC. Do tvaru srdce pak byla zakomponována slezská orlice, tak aby byla jasně specifikována sounáležitost s našim krajem,“ přiblížil nové logo jeho duchovní otec Vojtěch Král.

Ve správní radě nadačního fondu bude působit za klub Filip Labuda, Jan Žídek, jakožto zástupce hráčské kabiny a Radek Vajda za fanoušky. V tříčlenné dozorčí radě bude za fanoušky působit Tomáš Hrubý a za klub Zdeněk Viktorin a Jaroslav Kolínek.

Díky propojení nově vzniklého nadačního fondu Slezský Slezsku s charitativním projektem Fotbalový anděl, vznikl nápad na pilotní akci, která se uskuteční právě při utkání s Příbramí. Hráči SFC odehrají zápas ve speciálně připravené sadě dresů. Tyto hrané a podepsané dresy, se budou postupně dražit během následujících dní na sociálních sítích projektu Fotbalový anděl. Navíc v den samotného utkání bude možno také přispět ve formě dobrovolného příspěvku do kasiček umístěných u stánků s občerstvením.

První část výtěžku poputuje k Přemečku Ulmanovi, který trpí spinální svalovou atrofií a jehož každodenní úsilí se posunout je finančně velice náročné.

Druhá část výtěžku poté poputuje na základní fungování neziskové organizace Fotbalový anděl, jehož jsme dlouholetým hrdým partnerem. Tento charitativní projekt pomohl nezištně již několika desítkám dětí po celé ČR a tímto malým skutkem bychom jim chtěli vrátit to, co oni dělají pro druhé. Navíc to byli právě oni, kteří navrhli pomoci zrovna malému Přemkovi.

Předání výtěžku a vydražených dresů proběhne před výkopem domácího utkání ve středu 11. května, kdy Opava hostí Ústí nad Labem.