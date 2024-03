Přichystal trefil bod, Opava sahala po třech. Co řekl trenér Miloslav Brožek?

/FOTOGALERIE/ Cenný bod vyválčili opavští fotbalisté v nedělním dopoledni na Žižkově. Domácí celek šel v první půli do vedení. Slezané se po přestávce zvedli, hru měli pod kontrolou. Trenéru Brožkovi vyšlo střídání, když poslal do hry Jakuba Přichystala. Ten se mu za důvěru odměnil brankou. Slezané v hlavním městě remizovali 1:1. A to mohli i vyhrát. V nastavení totiž Málek trefil tyč.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Opava remizovala na Žižkově | Foto: Radek Vajda