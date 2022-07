Příchody zatím evidují tři - smlouvy v SFC podepsali útočník Danyil Doleček, záložník Radim Dostál a gólman Lumír Číž z nedalekého Baníku.

Fotbalová Opava má nové vedení, šéfem se stal Lukáš Petřík

„Nových hráčů tolik nepřišlo. Na druhou stranu je tady velice soudržný tým, který je hladový. V tomhle je paradoxně možná lepší než loni. Příprava vypadala velmi dobře a teď bude důležitá věc, zda to kluci dokážou z přípravy přenést do ostré sezony,“ doplňuje West.

S mladým kádrem

Toho, že do konfrontace o druholigové body půjde opavský tým s mladým kádrem, se nebojí ani kapitán Jiří Janoščín.

„Cesta, která je tady nastavená, je správná. Tým má svou tvář a ví, co hrát,“ prohlásil. „Přípravné zápasy a mistrovské jsou ale jiné. Ligový zápas může s mladými kluky možná trochu zamávat, ale máme zkušenost z uplynulé sezony. Prvních pár zápasů se nám sice nepodařilo, ale na konci podzimu jsme si mohli říct, že do toho na jaře šlápneme a uvidíme. Nakonec z toho byla baráž,“ připomíná Janoščín.

Oldřišov hlásí změny. Mezi posilami Uvíra z Háje

Důležitým faktorem úspěšné sezony bude i ekonomická stabilita klubu. Tu má nyní na svých bedrech klubový management v čele s novým představenstvem, které tvoří Lukáš Petřík, Roman Kovář a Jaroslav Kolínek.

Finanční zajištění

„Finanční zajištění klubu chceme postavit na místních podnikatelích. Myslím si, že ve zdejším regionu je dostatek firem a společností. Je to o práci managementu klubu včetně mě. Co se týče partnerů, jednání probíhají už několik týdnů. Jsou to složitá jednání, která zatím nejsou uzavřená, ale věříme, že dopadnou dobře. Každopádně v pátek bychom rádi představili partnery, kteří se objeví na našich dresech,“ dodává Lukáš Petřík, který je od pondělí novým předsedou představenstva SFC.

Háj má nového gólmana, ulovil Ardiana Begu

„Ve funkci jsem třetí den, takže se v tom orientuji jen hrubě, každopádně rozpočet dáváme dohromady. Podzimní část sezony máme s nasmlouvanými partnery zajištěnou. Je to hlavně o práci. Mohu prozradit, že budeme pracovat zhruba s rozpočtem 30 milionů korun na soutěžní ročník,“ říká Petřík.

Možná komplikace

Komplikací pro klubový rozpočet může být nutnost vrácení půjčky, které SFC obdržel od města. V březnu mu zastupitelé přiklepli dva miliony, o měsíc později dalších osm milionů korun. „Díky tomu mohl klub přežít dohrání jarní části sezony. Přesná čísla nevím, ale z půjčky města tady mnoho peněz již nezůstalo. Z každé přestupní částky, kterou utržíme za prodej hráčů, půjde 30 % městu coby vratka této zápůjčky,“ potvrzuje Petřík.

Do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vstoupí fotbalisté SFC už tuto neděli 31. července na půdě Varnsdorfu.