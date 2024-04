/FOTOGALERIE/ Čtvrté utkání bez vítězství v řadě si na konto připsali fotbalisté Slezského FC Opava. Nedělní dopolední duel na Andrově stadionu rozhodl na začátku druhého poločasu proměněnou penaltou Zifčák. Slezané toho moc nepředvedli, místy byli doslova marní a zaslouženě prohráli 0:1.

FNL: Sigma Olomouc B - Opava (7.4.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Zápas na Andrově stadionu začal opatrně, dá se říci, že v prvním poločase žádné velké ofenzivní manévry v k vidění nebyly. Na opavské straně se pokoušel Digaňu ohrozit ze standardní situace Málek, jeho pokus ale letěl nad. Ve 28. minutě uklouzl jeden z hostujících hráčů, míče se zmocnil Israel, který si ho potáhl a na gólmana Richtra vyslal pořádnou dělovku. Hostující brankář si s ní naštěstí poradil.

Po přestávce se diváci dočkali i branky. V 51. minutě přišel faul v opavském vápně a sudí Bělák nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Zifčák. Gólman Richter sice vystihl směr jeho střely, ovšem na razantní pokus domácího střelce nedosáhl – 1:0. Opava se snažila o odpověď. Po centru Kopečného se do zakončení dostal Rataj, jeho pokus byl zblokovaný na roh. To ale bylo vše. Naopak Sigma mohla své vedení navýšit, na Richtra si ale nepřišla. Nakonec se už diváci dalších branek nedočkali.

„Zápas jsme nezvládli fyzicky ani mentálně,“ přiznal po utkání trenér Opavy Miloslav Brožek. „Měli jsme potvrdit dobrý výkon proti Spartě. To se nám nepovedlo. Bylo to unavené. V prvním poločase byla Sigma jasně lepším týmem, my jsme byli pomalí. Ve hře nás držela jen dobrá organizace hry,“ podotkl kouč Slezanů. Po přestávce dali Hanáci gól z penalty. „Za mě zbytečná penalta. Popravili jsme se sami. Nebyli jsme dobře nastavené. Naše hra byla kostrbatá a nervózní,“ byl zklamaný Miloslav Brožek.

Sigma Olomouc B – SFC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 51. Zifčák (penalta). Rozhodčí: Bělák – Líkař, Mojžíš. ŽK: Elbl, Langer – Kopečný, Hýbl, Haitl. Diváci: 401.

Olomouc B: Digaňa – A. Uriča, Dohnálek, Ventúra, Elbel (70. Slavíček) – Matys, Langer (70. Muritala) – Zifčák (60. Hadaš), Israel, Šíp (88. Emmanuel) – Fiala (60. Mikulenka). Trenér: Tomáš Janotka.

Opava: Richter – Kopečný, Janoščín, Srubek, Hýbl – Omale, Blecha (72. Haitl) – Málek, Rataj, Rezek (47. Kadlec) – Ondráček (47. Marzuq). Trenér: Miloslav Brožek.