Markusson odmítl Německo! Nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce, řekl

Samuel Šigut během své kariéry prošel Frýdkem-Místkem, ostravským Baníkem a Vratimovem. Za Opavu během podzimní části nastoupil do dvanácti zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky. „I přes ostatní nabídky jsme ctili rozhodnutí a přaní hráče zůstat v SFC Opava,“ uvedl sportovní ředitel Vratimova Daniel Černaj. „Samuel podepsal v Opavě dlouhodobou smlouvu. Její součástí je ale i výstupní klauzule,“ poznamenal ještě sportovní ředitel Vratimova. Obdobně to měl v Opavě nastaveno v minulosti i Vladimír Coufal, i toho Daniel Černaj zastupoval. Tehdy šlo o částku jeden milión korun. „Samovi přeji osobně hodně štěstí a snad i stejný příběh jako u Vládi Coufala, ale to jen na něm,“ podotkl Černaj.

Vratimov má momentálně v Opavě ještě Jakuba Mikulenku. „Ten je v opavském béčku. Ale ve Vratimově mám málo hráčů, pokud se mi nepodaří dotáhnout nějakou posilu, tak si jej budu nucen stáhnout zpět,“ zakončil vratimovský ředitel.