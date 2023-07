/FOTOGALERIE/ První vítězství v nové sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ ligy si zapsali fotbalisté Slezského FC Opava. Na domácím trávníku porazili Varnsdorf 1:0. Jedním z klíčových mužů Brožkovy sestavy byl bezesporu brankář Adam Richter. Pětadvacetiletý odchovanec Peček působil velmi jistým dojmem. Neudělal chybu a odměnou mu za to byly tři body a taky vychytaná nula.

Adam Richter | Foto: Deník/Petr Widenka

„Hráli jsme první zápas doma, chtěli jsme v něm dominovat a hlavně ho vyhrát,“ začal Adam Richter rozebírat vítězný duel. Cesta za třemi body byla trnitá. „Ze začátku se nám příliš nevedlo. Byli jsme pomalejší. Soupeře jsme nedostupovali a dávali mu prostor k šancím,“ pokračoval pětadvacetiletý gólman.

Obrat k lepšímu přišel po přestávce. „V kabině jsme si řekli, že takhle to dál nepůjde. Zlepšili jsme dostupování a zrychlili hru. Myslím si, že druhý poločas už byl z naší strany lepší. Vstřelili jsme vítěznou branku a závěr jsme si pohlídali,“ pokračoval Adam Richter.

Bývalý gólman Jablonce působil velmi jistým dojmem. „Musím přiznat, že v Jihlavě jsem byl trochu nervózní. Přece jenom šlo o první utkání za Opavu. Nakonec jsme na Vysočině prohráli, byli jsme hodně zklamáni. O to více jsme se těšili na Varnsdorf. Hráli jsme před vlastními fanoušky a vyšlo to. Máme tři body. Díky dobré práci celého týmu jsem si mohl zapsat první nulu v sezoně,“ pousmála se opavská jednička.

Především v prvním poločase se Adam Richter nenudil. „Hlavně druhá střela Varnsdorfu byla hodně nepříjemná. Čekal jsem, že hráč bude přihrávat, nakonec ale vystřelil. Do poslední chvíle jsem musel zůstat stát a připravit se na střelece. Nakonec se mi podařilo jeho pokus ustát. Za mě šlo o nejsložitější zákrok utkání,“ podotkl brankář, který během své kariéry chytal za Pečky, Velim, Jablonec, Liberec a Varnsdorf.

Opavští před týdnem v Jihlavě nezvládli závěr utkání. Dostali dva góly a prohráli. „Vůbec jsme si nechtěl připouštět, že by se odehrál stejný scénář jako v Jihlavě. Varnsdorf nás dostal trošku pod tlak. Měl standardky. K tomu nějaké nákopy. My jsme to ale zvládli dobře,“ vydechl si Adam Richter.

Slezský FC má nyní před sebou anglický týden. Ve středu hraje v Příbrami a v sobotu hostí na domácím trávníku nováčka ze Žižkova. „Hrajeme v Příbrami, kde to nebude vůbec jednoduché. Budeme ale chtít být dominantní. Chceme tam vyhrát a doma to potvrdit třemi body se Žižkovem,“ nastínil Adam Richter.

Pro opavského gólmana, stejně jako pro Adama Ondráčka byl duel s Varnsdorfem trošku specifický. Oba za Severočechy nastupovali. Adam Richter si na konto připsal během dvou sezon osmačtyřicet odchytaných zápasů. „Tým Varnsdorfu se od té doby dost obměnil. Herní projev má ale stejný. S Adamem Ondráčkem jsme klukům slíbili do kabiny odměnu. Připravíme asi nějaké masíčko,“ prozradil opavský gólman. Určitě bude platit do hráčské kasy i nějaký poplatek za první opavskou nulu. „Něco mě to asi bude stát,“ usmál se strážce opavské svatyně a dodal: „Musím ještě říci, že jsem byl nadšený z atmosféry na stadionu. Děkovačka byla parádní.“