S kádrem čítajícím nadstandardní počet 31 hráčů odstartovali ve čtvrtek v Kylešovicích fotbalisté Opavy společnou část zimní přípravy. Zdaleka ne všichni jsou ale v procesu, proto po podzimu devátý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zapojil do úvodní části procesu i hráče B-týmu, nebo dorostence.

Fotbalisté Opavy začali tradiční a neoblíbenou zimní dřinu. | Foto: SFC Opava

Trenéru Miroslavu Brožkovi chybělo několik stabilních členů kádru. Matěj Helebrand v prosinci absolvoval drobný operační zákrok, ale již trénuje individuálně a k týmu se přidá později. Chybí i Adam Rychlý s Thomasem Whiffen a Floriánem Višňou, po udělení víza se v polovině měsíce připojí nigerijský útočník Mohammed Marzuq Yahaya.

„Do přípravy se měl zapojit také Radim Dostál, který na podzim hostoval v Hlučíně, ale bohužel se zranil. Frýdek-Místek pak projevil zájem o to, aby v jeho týmu i na jaře nadále pokračovali Adam Gorčica s Teodorem Janjušem, kteří tam strávili již podzimní část sezony, takže ti se do přípravy v Opavě zatím nezapojí," prozradil sportovní manažer SFC Jaroslav Kolínek s tím, že klub pracuje i na posílení mužstva.

„Chceme přivést hráče, kteří nám dobře zapadnou do týmu, přičemž některé nové tváře by se do tréninku měly zapojit již v příštím týdnu," dodal Kolínek, přičemž s týmem už není brankář Alex Fojtíček, se kterým se klub dohodl na ukončení smlouvy.

Šanci zaujmout trenéra Miroslava Brožka i jeho spolupracovníky tak dostane množství mladíků jako brankáři Tim Kramář s Matějem Haferou, do pole pak Zbyněk Celta, Pavel Šrek, Filip Chládek, Michal Jaroszek, Kryštof Hendrych, Adam Sochor, nebo Radek Ligač. Do tréninkového procesu se zapojil také Sebastian Pejša, který na podzim hostoval ve Frýdlantu nad Ostravicí.

„Pro prvních čtrnáct dní přípravy jsme propojili A-tým s B-týmem a také s některými hráči z U19. To, co nás každopádně mrzí jsou zranění hráči, kteří se tak do přípravy zapojí o něco později. Mezi nimi je i Blatný z U19, který má ale bohužel nohu v sádře," řekl Jaroslav Kolínek.

Pro klub je zásadní uspět v lize, kde na třetí Táborsko ztrácí pouhých pět bodů, ale také v MOL Cupu. Čtvrtfinálovým sokem Slezského bude na konci února pražská Dukla.

První přípravný duel absolvuje Opava v sobotu 13. ledna, kdy v se rámci Zimní Tipsport ligy střetne se Sigmou Olomouc.

Kádr fotbalistů Opavy:

Brankář: Denis Kramář, Matěj Hafera, Lumír Číž, Adam Richter. Obránce: Zbyněk Celta, Matěj Helebrand, Matěj Hýbl, Jiří Janoščín, Jan Kadlec, Sebastian Pejša, Miloš Kopečný, Tomáš Vincour, Marek Kostka, Patrik Wehowský. Záložník: Filip Blecha, Patrik Haitl, Filip Chládek, Kryštof Hendrych, Michal Jaroszek, Jaroslav Málek, Solomon Omale, Adam Ondráček, Jakub Rezek, Adam Sochor, Adam Ščudla, Pavel Šrek. Útočníci: Radek Ligač, Mohammed Marzuq Yahaya, Tomáš Rataj, David Vaněček, Bohdan Velička.