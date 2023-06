Fotbalový trenér Miloslav Brožek zachránil opavské fotbalisty ve FORTUNA:NÁRODNÍ lize. Nyní povede Slezany i v novém soutěžním ročníku. S vedením klubu se domluvil na nové spolupráci.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

,,Jsme rádi, že trenér bude ve své práci pokračovat. Od doby, co dorazil do Opavy, tak dokázal mužstvo zklidnit, dodat mu sebevědomí a víru ve vítězství. Dokázal s mužstvem bodovat i v těžkých chvílích, kdy jej čekaly utkání s nejlepšími týmy v tabulce. Proto věřím, že při větším prostoru, kterého se mu nyní dostane, se povede do hry přidat i další důležité atributy a my budeme schopni hrát o co nejvyšší příčky," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

Osmačtyřicetiletý stratég vedl v jarní části opavské fotbalisty v šesti zápasech, a to s výbornou bilancí tří výher, dvou remíz a jedné porážky.