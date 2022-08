Opava měla výborný vstup do zápasu. Už v 6. minutě se do zakončení tlačil Pikul, ale vystřelit se mu nepodařilo. O čtyři minuty později posunul balon Kopečný na Šiguta, ten se sám zjevil před Trefilem. Domácí gólman míč ovšem reflexivně nohou vyrazil. O pár chvilek později předvedl Trefil další skvělý zákrok, když vyrazil hlavičku Rychlého. Hanákům to moc nešlo, v jejich hře byla celá řada nepřesností.