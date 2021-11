„Výkony Sparty mě překvapily. Nečekal jsem, že budou až tak vysoko.Mají mladý tým, který do letošní sezony přenesl formu z třetí ligy,“ podotkl trenér Opavy Roman West.

Sparta má ve svém středu hráče, kteří dostali už čichnout i v ligovém áčku, což je případ Vitíka. „Je to obdobný tým jako Vlašim. Je to kompaktní mužstvo a má šikovné individuality,“ přidal postřeh trenér SFC Opava.

Sparta rozhodně nepřijede do Slezska bránit. „To by nám mohlo sedět. Lépe se nám hraje proti týmu, který chce hrát fotbal. I pro diváka to může být zajímavé utkání,“ míní trenér Opavy. S tím, že by Letenští přijeli do Opavy výrazně posílení o borce z prvního týmu, šéf opavské lavičky příliš nepočítá. „Sparta má náročný program. Ve čtvrtek hraje Evropskou ligu, v neděli domácí soutěž. Nemyslím, že by tím pádem někoho poslali s rezervou,“ přemýšlel nahlas West.

Utkání má výkop ve 14 hodin.