/FOTOGALERIE/ Poslední přípravný duel na domácí půdě odehráli v pátek opavští fotbalisté. Na umělé trávě v Kylešovicích rozstříleli třetiligový Start Brno v poměru 6:1. Slezané se hlavně v prvním poločase blýskli povedeným výkonem. Mezi střelce se po přestávce zapsal i mladíček Celta.

SFC Opava - Start Brno 6:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava vstoupila do utkání excelentně. První velkou šanci měl Ondráček, ovšem nedal. V 9. minutě se Opavští dočkali. Přichystalovu přihrávku si srazili domácí do vlastní sítě. Po půlhodině si dalo Brno další gól. Následovaly góly Kopečného a Vaněčka. „V prvním poločase jsme dali čtyři branky, měli jsme šanci, tlak i pohyb,“ pochvaloval si trenér Opavy Miloslav Brožek, který vyzdvihl také výkon jihokorejského záložníka Kima.

Do druhého poločasu naskočili i uzdravení Rataj s Helebrandem. „Těší mě, že už mohli rád. Ani druhá půle nebyla špatná,“ poznamenal Miloslav Brožek. „Byl to náš poslední přípravný zápas na domácím hřišti, výkon i výsledek je dobrý. Sedla si nám i sestava. Doba zkoušení skončila, nyní budeme pracovat s kádrem, s kterým budeme počítat do sezony,“ zakončil Miloslav Brožek.

Slezský FC Opava – TJ Start Brno 6:1 (4:0)

Branky: 9. a 30. vlastní, 31. Kopečný, 33. Vaněček, 88. Celta, 90. Velička. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Kotík.

Opava: Hafera (46. Číž) – Kopečný (46. Wehowský), Janoščín (46. Helebrand), Pejša, Hýbl (70. Celta) - Omale (46. Šrek), Málek, Ondráček (70. Chládek)), Kim (46. Haitl), Přichystal (46. Rataj) - Vaněček (46. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.