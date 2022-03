Opava začala v kdysi slavné fotbalové vesnici sympaticky. Právě Bartosz Pikul ji poslal krásnou střelou z trestného kopu do vedení. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Hráli jsme, to co jsme chtěli. Vysoko pressovali. Soupeř nakopával balony, se kterými jsme si dokázali poradit a sami jsme chodili do rychlých kontrů,“ vracel se k utkání čtyřiadvacetiletý Polák.