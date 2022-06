„Na první zápas přípravy jsme chytli nejtěžšího možného soupeře. Sparta proti nám nastoupila v plné palbě a v prvním poločase to bylo znát,“ řekl trenér Slezského FC Opava Roman West. „Sparta nám dala dva góly, měla další šance, dvakrát trefila i brankovou konstrukci,“ pokračoval opavský stratég. Na první gól se čekalo do 35. minuty. Po centru Wiesnera se dostal do zakončení Karabec, jeho pokus opavská obrana odvrátila. Ovšem proti dorážce Součka už neměla šanci – 1:0. O tři minuty později už to bylo 2:0. To odražený balon po centru Højera dorazil do brány Wiesner.