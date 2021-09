Druholigová Opava přichází o jednoho ze svých klíčových hráčů. Christ Tiéhi, třiadvacetiletý záložník s francouzským pasem míří do libereckého Slovanu. Informace Deníku z minulého týdne se tak potvrdily. Slezané chtěli na jeho místo přivést Michala Bílka z Ústí nad Labem. Severočeši ale zatím svůj klenot podle slov opavského sportovního ředitele Jaroslava Kolínka nechtějí pustit. A co další posílení opavského kádru?

Christ Tiéhi | Foto: Deník/František Géla

„Samozřejmě, že spekulace o odchodu Tiéhiho byly už v minulém týdnu. První kontakt z liberecké strany přišel ale až v neděli dopoledne, kdy se jeho sportovní ředitel Zdeněk Koukal ptal, jak to má Christ u nás se smlouvou. V pondělí pak proběhlo v Opavě jednání, kdy dohodl hráčům přestup do Liberce. Do té doby žádná jednání neproběhla,“ podotkl Jaroslav Kolínek. Cenu, za kterou Tiéhi přestoupil opavský manažer neprozradil. „Určitě se jedná o finančně zajímavý transfer. Musím ale přiznat, že naše představy byly vyšší. Christ byl pro nás důležitý hráč a osobně jsem chtěl, aby v Opavě zůstal do zimy. Na druhou stranu pro Tiéhiho se naskýtá zajímavé angažmá a další posun v kariéře,“ podotkl šéf opavského sportovního úseku.