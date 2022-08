„Přicházím o druhý televizní zápas. Loni ve Varnsdorfu jsem také kvůli disciplinárnímu trestu chyběl. Tehdy jsem pykal za čtyři žluté karty, na jaře jsem se ale zklidnil a už to bylo bez trestu,“ řekl úvodem opavský trenér Roman West.

Nedělní vyloučení na Hané ještě nezkousnul. „Beru to jako obrovskou křivdu a nespravedlnost. Sudí pro domácí pískali všechno, nám odepřel jasnou penaltu. Ano, první žlutá byla oprávněná, druhá neměla být vůbec. Koukal jsem do země, navíc si říkal něco pro sebe,“ vracel se ještě k inkriminovanému okamžiku.

Jisté je, že dnes bude trpět na tribuně. „Je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Celotýdenní přípravu jsem s týmem udělal. Nebudu na lavičce, na druhou stranu máme dva zkušené trenéry, kteří mě zastoupí,“ pokračoval opavský kouč.

Vyškov patřil vloni k neoblíbeným soupeřům Opavy. Slezané doma urvali šťastnou výhru, v Drnovicích chytli čtyřku. „Je pravda, že je to náš neoblíbený soupeř. Věřím ale, že pokud navážeme na první poločasy zápasů s Duklou a Sigmou, můžeme být úspěšní,“ podotkl Roman West.

Opavské v letošní sezoně trápí koncovka. Do šancí se dostat umí, ale tím to končí. „Produktivita nás trápí, pracujeme na zlepšení. Věřím, že se nám podaří přenést věci z tréninku do utkání,“ přeje si šéf opavské lavičky, který nevyloučil změny v sestavě.

Vyškovu patří v aktuální tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY druhá příčka. „Majitel Vyškova vyhlásil v horizontu dvou let útok na postup do ligy. Určitě k nám přijede nepříjemný soupeř, jehož silnou zbraní jsou standardní situace,“ zakončil Roman West.