„Současná situace nás netěší, nebudeme říkat, že je všechno dobře,“ poznamenal sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. „Osobně jsem se nechal unést prvními dvěma zápasy, které vypadaly slušně, ale výsledkově nám to nevyšlo. Naše sebevědomí šlo dolů. Myslím si, že nejsme schopni se vyrovnat s tlakem výsledku,“ pokračoval šéf sportovního úseku Slezského FC Opava. „Nevyšel nám zápas s Třincem, to byla z našeho pohledu ostuda,“ přiznal Kolínek.

Opava v současné době řeší změny v kádru. „Ve hře jsou jak příchody, tak odchody,“ připustil sportovní manažer SFC Opava. Konkrétní ale být nechtěl. „Jména vytipované máme. Hráči osloveni byli, ale nic podepsáno není,“ řekl manažer.

V souvislosti s Opavou je skloňováno jméno mladého útočníka Tomáše Rataje, který momentálně hostuje v norském klubuFK Bodø/Glimt. „Tomáš je momentálně v Norsku. Uvidíme, zda na něj klub uplatní opci. Pokud ne, budeme situaci řešit,“ poznamenal Jaroslav Kolínek.

Trenér Roman West si také vstup do sezony představoval jinak. Jeho pozice ale není zatím ohrožena. „Trenér Roman West má plnou důvěru. Před dvěma měsíci jsme přišli do klubu a tým byl v určitém stavu. Potřebovali jsme rychle poskládat kádr, hráče jsme brali na doporučení. Výsledky nás trápí ale není důvod k panice. Věřím, že reprezentační přestávka nám pomůže a tým nastartujeme,“ je Kolínek optimistou. „Naším cílem je kádr stabilizovat. Na Dukle hrálo v jednu chvílí sedm odchovanců, to je cesta, kterou chceme jít. Nyní potřebujeme přidat výsledek,“ zdůraznil Jaroslav Kolínek.

Sportovní manažer plánuje od příštího týdne rozšířit realizační tým. Sám bude jeho součástí. „S realizačním týmem spolupracuji úzce do začátku sezony. Sleduji soupeře, stříhám videa, podílím se na určování taktiky. Od příštího týdne se zapojím i do tréninkového procesu, chci pomoci týmu ve smyslu dodání sebevědomí. Budu se věnovat taky útočným standardním situacím,“ uzavřel.