Tělo mi úplně vypovědělo službu, řekl ke své dvouměsíční absenci Slavík

Hostující celek dokázal výsledek během chvilky otočit. „Soupeř po celý zápas ukazoval kvalitu. Byl výborný ve hře nahoru. Hlavně výborný byl, když měl míč,“ podotkl šéf opavské lavičky. Devět minut před koncem ale srovnal Helebrand, kterého napodobili ještě Janoščín se Ščudlou. „Těší mě, že se nám podařilo výsledek otočit. Potřebovali jsme před soustředěním dobrý výsledek, abychom na něm měli pozitivní atmosféru,“ pochvaloval si trenér Opavy.

Za zmínku stál výkon mladíků, kteří hru v závěru oživili. „Vypadali solidně. Jejich výkony jdou nahoru. Celkově je to živější, rychlejší i agresivnější než na začátku přípravy,“ podotkl West. „Co měl ale mrzí, jsou zbytečné fauly, které děláme,“ přiznal Roman West.

S jasně ofenzivními úkoly šel do utkání Didiba. „Řešíme útočníka, který by týmu pomohl, ať už třeba v zakrytí míče, nebo by si došel pro faul a dával góly. Joss je varianta,“ poznamenal trenér Slezského FC Opava. Ve velmi slušné formě se jeví Pikul. „Už na podzim měl dobré náznaky, ale limitoval ho fakt, že neprodělal letní přípravu. Teď to bude jiné. Věřím, že se bude hodně prosazovat,“ předpovídá opavský stratég.

Slezany čeká nyní týdenní soustředění v Polsku, jehož vrcholem bude páteční přípravný duel s týmem Pogoň Szczecin, respektive s jeho rezervou, neboť áčko v tentýž den čeká duel v Ekstraklase. „Co máme informace, tak mají široký kádr. Hráči, kteří nebudou hrát za áčko, nastoupí proti nám. Potřebujeme hlavně trénovat na trávě, a to se nám splní. Je třeba pracovat na standardkách, přechodové fázi a dalších věcech,“ zakončil Roman West.

SFC Opava - GKS Tychy 4:2 (1:0)

Branky: 6. Pikul, 81. Helebrand, 88. Janoščin, 89. Gorčica – 51. Rumin, 62. Grzeszczyk.

SFC Opava: Digaňa – Kopečný (60. Celba), Žídek (46. Helebrand), Janoščín, Kadlec (60. Rataj) – Bílek (70. Gorčica), Rychlý (60. Ščudla) – Pikul (70. Janjuš), Macháček, Helešic (46. Šigut) – Didiba (46. Kramář). Trenér: Roman West.