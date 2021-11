Poslední výsledky Westova souboru jsou byly více než dobré. Slezský FC doma zničil Žižkov, dokázal porazit i velmi silné béčko Sparty. V rámci přípravy dokonce bral skalp účastníka polské Ekstraklasy Górniku Zabrze.

„Vyšlo nám to dobře. Předtím jsme hráli třikrát mezi sebou, takže jsme rádi, že se povedlo odehrát tohle utkání. Pro kluky to bylo zpestření. Vyšlo nám to výsledkově i co se týká zdraví, většina hráčů odehrála po poločase,“ vracel se trenér West k zápasu s polským týmem. „Nikdo mě vyloženě nezklamal. Všichni hráči, kteří nastoupili, ukázali svůj potenciál a možnosti. V součtu s tímto zápasem máme tři výhry, takže se dá říct, že jedeme na vítězné vlně. Sebevědomí by nám tak nemělo chybět. Do Ústí se jdeme porvat o co nejlepší výsledek,“ podotkl opavský stratég.

Arma bude pro ještě loňského ligistu těžkým oříškem. „Soupeř vypadá, že je kondičně velmi dobře připraven. Chodí do vysokého pressingu ve velkém počtu hráčů. Rychle zkracuje hřiště, hráči Ústí rychle dostupují soupeře. Dostávají málo branek, a co se týče rozehrávky, jsou velmi fotbaloví,“ řekl směrem k pátečnímu duelu Roman West. „Ve středu hřiště se Ústí opírá o Bílka s Miskovičem, umějí velmi dobře vyjet s míčem. Na hrotu je mladý Krobot, který už letos dokázal vstřelit nějaké branky, takže nás čeká nebezpečný soupeř,“ dodal. Utkání začíná v pátek s výkopem v 16.30.